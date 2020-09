España.-Sánchez y Ayuso escenifican unidad para frenar la pandemia en Madrid, y pactan más cooperación, sin "jerarquías"

El presidente espera que las medidas funcionen pero está "listo para otros escenarios" y Ayuso avisa de que el estado de alarma sería "la muerte" para Madrid

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, han tratado este lunes de escenificar "unidad" en la lucha contra el coronavirus, con una reunión bilateral en la que han acordado reforzar la cooperación de sus administraciones, sin "jerarquías", a través de un grupo de trabajo que semanalmente analice y proponga medidas, y canalice la dotación de más efectivos para ponerlas en práctica.

Eso sí, el jefe del Ejecutivo ha querido dejar claro que, aunque desean "de corazón" que las medidas que ha adoptado la Comunidad de Madrid para contener la pandemia de coronavirus "den el resultado buscado", el Ejecutivo y la Comunidad deben estar "listos" para contemplar "otros escenarios si fuera preciso".

Sobre la posibilidad concreta de volver a decretar el estado de alarma, al menos para la Comunidad de Madrid, Sánchez ha recordado que es el Gobierno autonómico el que ahora tiene la competencia para asumir tal decisión. "Depende de la Comunidad usar una u otra vía. Cualquiera de ellas es eficaz", ha apostillado.

"La voluntad del Gobierno es respetar el ámbito competencial de Madrid. Estamos aquí para apoyar, ayudar, no para tutelar ni evaluar ni mucho menos para suplantar a Madrid, que tiene sus facultades reconocidas en la ley", ha querido poner de manifiesto Sánchez una vez más, en esta ocasión, en la rueda de prensa que ambos han ofrecido al finalizar su reunión, en la Real Casa de Correos de la Puerta del Sol, y sede del gobierno autonómico.

Por su parte, Ayuso ha descartado recurrir a esa vía del estado de alarma porque, aunque ha afirmado que está dispuesta a hacer "lo que sea" para frenar los contagios, porque no tiene "ningún ego", sigue considerando que llegar a eso sería "la muerte" para la Comunidad.

"No podemos cerrar todo Madrid sin dar una oportunidad a las medidas", ha defendido Ayuso, quien además no ha descartado aplicar en el futuro a nuevas zonas sanitarias las restricción a la movilidad vigentes actualmente en 37. "Estamos convencidos de que si se aplica este plan y se nos ayuda, tendrá beneficios pronto y no harán falta más escenarios", ha apostillado la presidenta autonómica en esa rueda de prensa conjunta.

24 BANDERAS DE ESPAÑA Y DE MADRID

Frente a 24 banderas de España y la Comunidad de Madrid, intercaladas, Sánchez y Ayuso han querido escenificar su apuesta por la colaboración y la "unidad", que comenzarán a reforzar desde este mismo lunes, con la primera reunión del 'Espacio de Colaboración' que conformarán con miembros del Ejecutivo central y el regional, para "coordinar y planificar respuestas contra la pandemia".

En dicha reunión se empezará concretando, según ha explicado Sánchez, el número de efectivos de la Policía, Guardia Civil y el Ejército que la Comunidad considera que necesita para que sus medidas de restricción de la movilidad o realización de tests PCR que ha puesto en marcha desde este lunes sean lo más efectivas posibles.

"Venimos a ofrecer el apoyo del Gobierno. Venimos a apoyar a los madrileños", ha afirmado Sánchez, antes de volver a ofrecer a Ayuso "medios de rastreo adicionales", apoyo legal y los recursos jurídicos que sean necesarios, y los efectivos militares, sanitarios policiales que necesiten.

SÁNCHEZ PIDE REFORZAR LA ATENCIÓN PRIMARIA Y AYUSO, TEST EN BARAJAS

Eso sí, el presidente ha aprovechado también para pedir a la presidenta autonómica que, por su parte, "complemente" esos efectivos y recursos del Estado con medios "civiles y municipales" para reforzar la atención primaria en la región, "incluyendo fines de semana" y también medios de aislamiento para acoger a personas contagiadas.

"Hemos coincidido en que para revertir la situación es indudable que tenemos que reforzar todo el esfuerzo que podamos hacer sanitario, reforzar efectivos de rastreo y robustecer la asistencia primara que debe ser el primer dique de contención", ha recalcado.

A este respecto, la presidenta Ayuso ha defendido que la falta de médicos en Madrid no es un problema de gestión de su Gobierno, y ha pedido a Sánchez que se pongan en marcha "incentivos" para que sanitarios acudan a España a trabajar, dada la escasez que, a su parecer, sufre el país, así como un plan a seis y diez años para que se puedan cubrir en el futuro las jubilaciones masivas que se van a producir en la sanidad.

Ayuso también ha aprovechado para pedirle al Gobierno de Sánchez que se ocupe de realizar testeo en zonas vulnerables de la Comunidad, como el aeropuerto de Barajas, a lo que Sánchez ha respondido que está dispuesto a estudiar más medidas y que no tiene "ningún problema en reforzar el control preventivo", pero que cree que "hay que focalizar esfuerzos" allá donde los técnicos dicen que está el problema.

En concreto, ha señalado que solo un 0,2 por ciento de los contagios de Covid-19 que ha tenido la Comunidad de Madrid desde que terminó el estado de alarma procede del aeropuerto.

En todo caso, ambos han coincidido en defender la necesidad de acabar con los reproches fruto del debate político. Así, Sánchez, ha avisado de que ésta es "una batalla epidemiológica, no ideológica" y Ayuso ha pedido a la oposición en la comunidad de Madrid que aparque por un tiempo el "activismo" y vuelva a la solidaridad que hizo posible "ir todos en la misma dirección" en los meses de marzo y abril.

CRITICAS DE LASTRA

"Invito a todos a dejar de lado la lucha partidista y centrarnos en lo importante, en lo que quiere la ciudadanía, que es ver a sus administraciones trabajando por un bien común", ha defendido Sánchez, tras ser preguntado por las críticas que este domingo lanzó contra Ayuso la portavoz socialista en el Congreso, Adriana Lastra. "Necesitamos cambiar el clima político, la ciudadanía no quiere confrontación", ha enfatizado.

"Son tiempos de unidad, son tiempos de dejar el activismo de lado", ha defendido por su parte Ayuso. "Hace falta ya que el activismo pare un tiempo y de un poco de respiro porque si no, no vamos más que a bloquearlo todo", ha insistido.