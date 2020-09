India.- Una decena de muertos a causa del derrumbe de un edificio cerca de la ciudad de Bombay

MADRID, 21 (EUROPA PRESS)

Al menos diez personas han fallecido y otras veinte se habrían quedado atrapadas entre los escombros tras un derrumbe registrado este lunes en la localidad de Bhiwandi, Maharashtra, cerca de la ciudad india de Bombay.

Según han explicado fuentes de la Policía al diario 'The Times of India', entre los fallecidos se encuentran siete menores y tres adultos, si bien otras once personas, entre ellas un bebé de cuatro años, han logrado ser rescatadas con vida.

El derrumbe del edificio residencial de tres plantas de altura se ha producido sobre las 3.40 de la mañana, tal y como han indicado los agentes, que estiman que unas 150 personas residían en el inmueble en el momento del incidente.

Los equipos de la Fuerza de Respuesta a Desastres Nacionales de India continúan realizando labores de búsqueda y rescate en un intento de sacar con vida a los vecinos que siguen atrapados.

El primer ministro indio, Narendra Modi, ha expresado su pesar por lo sucedido y ha instado a las autoridades locales a ofrecer toda la ayuda posible a las víctimas. El derrumbe de edificios es común en India, especialmente debido a la utilización de materiales de construcción inadecuados y al incumplimiento de las regulaciones vigentes. La mayoría de estos casos se producen durante la temporada de monzones.