Chile.- Piñera, convencido de que la mayoría de los chilenos quiere "perfeccionar o cambiar la Constitución"

Apuesta por un gobierno de transición para Venezuela y la celebración de elecciones libres

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, se ha mostrado convencido este martes de que la mayoría de los chilenos quiere proceder a "perfeccionar o cambiar" la actual Constitución, a un mes del referéndum en el que los ciudadanos están llamados a decidir si quieren que se lleve a cabo dicha reforma constitucional y por qué vía.

El mandatario ha aprovechado su intervención ante la Asamblea General de la ONU para recordar las violentas protestas que atravesó el país hace casi un año, cuando "ciudadanos de todas las edades y sectores salieron a las calles a demandar mejores pensiones, mejor salud y mejor educación", unas demandas que, ha admitido, "se venían acumulando desde hacía décadas".

"El Gobierno escuchó con atención, sensibilidad y sentido de urgencia estas demandas, y puso rápidamente en marcha una Nueva Agenda Social para hacerse cargo y avanzar en las soluciones a estas demandas", ha recordado, lamentando que pese a ello se produjera "una enorme e inesperada explosión de violencia" a la que se respondió con todos los instrumentos legales pero durante la que ha admitido que hubo algunos abusos.

Pero además, ha recordado, en un momento en que la "democracia se vio amenazada", el Gobierno propuso "una salida institucional y pacífica al conflicto a través de una reforma constitucional" que arrancará con el plebiscito del próximo 25 de octubre, que tuvo que ser aplazado en abril debido a la pandemia.

"Estoy convencido que la inmensa mayoría de los chilenos queremos perfeccionar, modernizar o cambiar nuestra Constitución. En el Plebiscito del 25 de octubre, los ciudadanos democráticamente escogerán el camino", ha resaltado.

En opinión de Piñera, esta crisis representa "una oportunidad para lograr un acuerdo constitucional que permita que nuestra Constitución sea un gran marco de unidad, estabilidad y proyección hacia el futuro".

Igualmente, constituye "una oportunidad de conectarnos mejor con nuestros ciudadanos y seguir avanzando con mayor fuerza y urgencia, hacia una sociedad más libre, más justa, con mayor igualdad de oportunidades, donde todos seamos iguales en dignidad e iguales ante la ley, y donde el progreso y el desarrollo sean más inclusivos y sostenibles", ha zanjado.

Asimismo, ha apostado por "aprender las lecciones del pasado que nos han enseñado el valor del a unidad, el diálogo, la colaboración y los acuerdos" puesto que, ha subrayado, "una casa dividida no puede prevalecer" y ha dejado claro que "no hay tiempo que perder" puesto que "no habrá justicia social sin crecimiento y desarrollo, ni crecimiento y desarrollo sin justicia social".

VENEZUELA

Piñera también ha hecho mención a la "dramática situación" en Venezuela, que ha puesto como ejemplo de los "retrocesos, que amenazan la libertad, los Derechos Humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la calidad de vida" que ha registrado América Latina. En este país, ha dicho, "estos principios son permanentemente vulnerados, y sufre la más grave crisis política, social, económica y humanitaria de su historia".

En su opinión, "la mejor solución" para esta crisis es "la constitución de un gobierno de transición y la realización de elecciones libres y democráticas, para que el pueblo venezolano pueda elegir libre y soberanamente a sus gobernantes y los caminos a recorrer".