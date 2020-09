Cultura.- Muere Ron Cobb, diseñador del DeLorean de Regreso al futuro, a los 83 años

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

El diseñador y dibujante Ron Cobb, conocido por haber creado el icónico DeLorean de Regreso al futuro, ha fallecido el martes 21 de septiembre a los 83 años.

Según Variety, el artista murió por demencia con cuerpos de Lewy, una dolencia causada por una acumulación de proteínas en el cerebro, el mismo día de su cumpleaños. Cobb fue una influencia significativa en la estética de películas como Alien o Star Wars. Trabajó como consultor de Regreso al futuro, proporcionando los diseños iniciales del DeLorean, así como de varias especies alienígenas para el universo Star Wars.

"Nos entristece conocer del fallecimiento del diseñador Ron Cobb, quien diseñó uno de los personajes más memorables de la cantina de Mos Eisley, Momaw Nadon. También trabajó en E.T., el extraterrestre, En busca del arca perdida, Alien, Regreso al futuro y muchas más. Le echaremos de menos", publicó la cuenta oficial en Twitter de Star Wars. Entre sus trabajos icónicos destaca Alien, ya que Cobb contribuyó a crear el aspecto exterior de la nave Nostromo y también diseñó sus decorados interiores.

We were saddened to learn of the passing of conceptual designer Ron Cobb, who designed one of the most memorable characters in the Mos Eisley cantina, Momaw Nadon. He also contributed to E.T., Raiders of the Lost Ark, Alien, Back to the Future, and many more. He will be missed. pic.twitter.com/TP9RckDiI6

— Star Wars (@starwars) September 22, 2020