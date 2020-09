Desconecta.- 'Green needle' o 'Brainstorm': Solo escucharás la palabra que leas

MADRID, 22 sep. (EDIZIONES)

¿'Green needle' o 'Brainstorm'? Es la pregunta cuya respuesta depende de la palabra que estés leyendo en ese momento. Con este titular tan llamativo, una grabación se ha hecho viral en Internet dividiendo opiniones.

Jamie Raine, un joven de 20 años, de Durham, publicó el audio en cuestión en TikTok donde se ha hecho viral con más de siete millones de visitas.

Si bien el audio siempre es el mismo, algunos pueden oír claramente 'Green Needle' y otros 'Brainstorm', dependiendo de la palabra que estén leyendo en ese momento. Y esta división de opiniones es un ingrediente imprescindible para que un cóctel de estas características se haya hecho viral como se ha hecho.

El caso es que esta no es la primera vez que el debate 'Green Neddle' o 'Brainstorm' se forma en Internet. Exactamente el mismo debate tuvo lugar en Twitter en 2018, gracias a un vídeo de YouTube de un juguete de 'Ben 10', en el que, por cierto, dice 'Brainstorm' en referencia a uno de los personajes de la serie.

You can hear "Brainstorm" or "Green Needle" based on whichever one you think about.

Pure black magic. We're well past 'Yanny' and 'Laurel'! pic.twitter.com/mgtss1lrtO

— Tomango (@tomangoUK) May 17, 2018