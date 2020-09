O.Próximo.- La Autoridad Palestina rechaza presidir la Liga Árabe tras los acuerdos de EAU y Bahréin con Israel

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La Autoridad Palestina ha anunciado este martes que renuncia a su derecho a presidir el Consejo de la Liga Árabe en protesta por la decisión de Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Bahréin de normalizar sus relaciones con Israel, materializada en la firma el 15 de septiembre de los 'Acuerdos de Abraham' en la Casa Blanca.

Las autoridades palestinas protestaron firmemente tras el anuncio del acuerdo entre EAU e Israel –al que posteriormente se sumó Bahréin–, si bien fracasaron a la hora de que la Liga Árabe aprobara una resolución de condena.

Ahora, el ministro de Exteriores palestino, Riyad al Malki, ha manifestado que la decisión de la Autoridad Palestina se debe a que "no es un honor ver la precipitación de los árabes hacia la normalización (de las relaciones con Israel) mientras es presidente (de la Liga Árabe)".

"Dado que la decisión de precipitarse (hacia estos acuerdos) fue adoptada en Washington, no tiene sentido llevar a cabo esfuerzos para alejar (a los países árabes) de esta normalización, ya que, lamentablemente, no son ellos los que toman las decisiones", ha explicado.

Al Malki ha recalcado que esta decisión no supone la retirada palestina de la Liga Árabe y ha recordado que la Organización para la Liberación Palestina (OLP) es miembro del organismo desde 1976, según ha informado la agencia palestina de noticias WAFA.

En este sentido, ha sostenido que la retirada "crearía un vacía y podría generar distintos escenarios que no son necesarios en esta etapa tan sensible", al tiempo que ha incidido en que no quiere que el nombre de Palestina se vea vinculado al mismo a través de la Presidencia de la Liga Árabe.

"Desafortunadamente, la Secretaría General de la Liga Árabe adoptó la decisión de dejar pasar la normalización de EAU y ha fracasado a la hora de publicar una resolución condenando la normalización de las relaciones con Israel", ha lamentado, si bien ha hecho hincapié en que hay países árabes que se mantienen firme en su posición de rechazo a estos acuerdos.

Los acuerdos entre Israel, EAU y Bahréin han sido rechazados por la Autoridad Palestina y el primer ministro palestino, Mohamad Shtayé, argumentó la semana pasada que son "dolorosos" y "no cambian en nada la realidad". Así, destacó que los 'Acuerdos de Abraham' suponen "un golpe al consenso árabe".

De hecho, el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó tras la firma de los citados acuerdos que hay conversaciones "muy avanzadas" con cinco países de Oriente Próximo, entre ellos Arabia Saudí, de cara a la firma de pactos similares con Israel.