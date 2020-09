AMP.-El Salvador.- Juez de masacre de El Mozote pide explicaciones a Bukele por no poder acceder a archivos del Ejército

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

Jorge Guzmán, el juez de instrucción encargado de investigar la masacre de El Mozote ocurrida en 1981, ha pedido explicaciones al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, así como al ministro de Defensa, René Merino, sobre por qué el coronel Carlos Vanegas le impidió este lunes el acceso a los archivos del Ejército.

El juez segundo de instrucción de San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán, los peritos y representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) no pudieron acceder el lunes a los archivos militares en el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, donde se cree que habría información en relación con la masacre de El Mozote, en la que murieron casi un millar de civiles.

Según informa el diario salvadoreño 'El Mundo', Guzmán ha pedido a Bukele y Merino que expliquen quién de los dos delegó al coronel Carlos Vanegas la decisión de negarle el acceso y si la negativa es una posición oficial de la Fuerza Armada, además de explicar las razones "de hecho y derecho" para ello. El juez ha dado un plazo de cinco días para obtener una respuesta.

En noviembre de 2019, Bukele anunció que abriría los archivos militares sin que fuera necesario una orden judicial. "Es más, si el juez nos pide de la A a la F, nosotros vamos a hacer a la Z. Sin necesidad de orden judicial nosotros hemos estado por reinvindicar los derechos de las víctimas del conflicto armado; o hemos demostrado con hechos y no con palabras", dijo entonces el mandatario, que como jefe de Estado es también comandante general de la Fuerza Armada.

En declaraciones a una emisora local, el ministro de Defensa no ha querido hablar sobre la petición del juez porque "hay aspectos legales de por medio" y porque con ello podría "entorpecer los procesos de investigación". No obstante, Merino ha sostenido que "lo que el señor presidente ha dicho no se ha violado porque se está proporcionando, se les está dando todo lo que se requiere".

Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas concluye que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados torturaron y ejecutar a más de mil pobladores del caserío El Mozote y otros lugares cercanos, en el departamento de Morazán, a 180 kilómetros al noreste de la capital del país, San Salvador, en busca de guerrilleros.