C.Marfil.- El partido gobernante en Costa de Marfil asegura que habrá elecciones con o sin la oposición

Recalca que la candidatura de Ouattara "no es negociable" y acusa a Bedié de "incitar al odio"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El partido gobernante en Costa de Marfil ha rechazado el llamamiento a la desobediencia civil lanzado por el expresidente Henri Konan Bedié, con respaldo de buena parte de la oposición, y ha recalcado que los comicios se celebrarán el 31 de octubre, independientemente de si hay o no boicot opositor, y el actual mandatario, Alassane Ouattara, será candidato.

En rueda de prensa celebrada este martes en Abiyán, el director ejecutivo de la Agrupación de Houphouetistas por la Democracia y la Paz (RHDP), Adama Bictogo, ha sostenido que se han respetado hasta ahora todas las etapas del proceso electoral y "no es el número de participantes lo que hace creíble unas elecciones", en referencia a que solo han sido validados cuatro candidatos.

Si la oposición "decide no concurrir en las elecciones, se celebrarán igualmente el 31 de octubre" y "los marfileños podrán expresarse", ha recalcado, según informa el diario 'L'Intelligent'.

Bictogo ha reaccionado así al llamamiento a la "desobediencia civil" formulado el domingo por el expresidente Henri Konan Bedié, candidato a los comicios de octubre, para intentar evitar un tercer mandato de Ouattara, que finalmente presentó su candidatura a raíz de la repentina muerte de su primer ministro, Amadou gon Coulibaly, llamado a sucederle.

Bedié ha unido filas frente a un enemigo común con sus antiguos rivales para formar una alianza de la que forman parte su Partido Democrático de Costa de Marfil (PDCI), así como Generaciones y Pueblos Solidarios, que apoya al expresidente de la Asamblea Nacional Guillaume Soro, y Juntos por la Democracia y la Soberanía (EDS), que respalda al expresidente Laurent Gbagbo. Tanto Soro como Gbagbo, dos figuras clave de la oposición, han visto sus candidaturas desestimadas por el Consejo Constitucional.

En un comunicado, el RHDP ha condenado las "derivas" de la oposición, "que sueña con la magistratura suprema sin pasar por la vía de las urnas", y en particular ha reprochado a Bedié sus "declaraciones incendiarias" con las que "incita al odio y a la violencia política".

Así las cosas, ha hecho saber tanto a los marfileños como a la opinión pública internacional que considerará "responsables a quienes formulan llamamientos al odio, la violencia y la instauración de un clima de caos, en caso de alteraciones del orden público". En este sentido, ha pedido al Gobierno que haga todo lo necesario para "garantizar un clima de paz necesario" para la celebración de los comicios.

Desde el RHDP han considerado que el llamamiento a la desobediencia civil no es más que "una confesión de impotencia de una oposición que teme las elecciones y que no sabe ya a qué santo rezarle" y han recalcado que la candidatura de Ouattara "no es negociable". Por tanto, han subrayado, "no será objeto de ningún tipo de chantaje o mercadeo político" y estará presente en las elecciones, "que ganará de forma transparente".