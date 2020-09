Carrancá colaborará tras denuncia por caso Chalchihuapan

Denuncian a ex funcionarios morenovallistas por caso Chalchihuapan

El ex fiscal Víctor Carrancá, el ex secretario de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, Facundo Rosas y el ex Consejero Jurídico del gobierno de Rafael Moreno Valle, Juan Pablo Piña son acusados por omisiones en la muerte de un menor de edad