CDMX reporta más de 24 mil muertes en exceso por Covid-19

Al comparecer ante el Congreso de la Ciudad de México, la titular de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que en la Ciudad de México ha habido un exceso de 24 mil 774 muertes relacionadas al Covid-19.

"Son 24 mil 774 defunciones en exceso, incluyen todas las defunciones. Aquí hay que señalarlo también, es una enfermedad nueva que en enero no había forma de tener un registro en la clasificación internacional de enfermedades", explicó.

Detalló que se trata de fallecimientos que en un primer momento se consideraron como 'neumonía no específica' y fue hasta el 30 de enero cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a la enfermedad como: caso covid, caso probable y caso sospechoso. A partir de ahí hubo una capacitación con todo el personal sanitario para tener claras las variantes.

"En los primeros certificados aparece como 'neumonía no especifica' y eso se corrigió, se dio capacitación y se optó a nivel nacional y local por sólo reportar defunciones que daban prueba confirmatoria, eso daba seguridad, certeza de que era Covid", sostuvo.

Aclaró que en el Gobierno de la CDMX no hay intención de negar los datos de mortalidad, incluso, dijo, hay total transparencia y los datos pueden ser consultados por cualquier ciudadano.

"Hemos contenido la pandemia con relativo éxito"

Durante su informe, la funcionaria declaró que “se ha contenido la pandemia con relativo éxito” y destacó que se han logrado contener los contagios al mismo tiempo que se reactivan paulatinamente algunos sectores económicos.

Asimismo, señaló que la pandemia de Covid-19 esta contenida dadas las dimensiones de la CDMX y los sectores que han abierto, aunque dijo no 'cantar victoria'.

"No cantamos victoria, no bajamos la guardia, seguimos intensificando las acciones, pero no estamos descontrolados. El pico de mayo que más exigió unidades hospitalarias, cuerpos de emergencia, salas de urgencia, no hubo gente sin hospitalizar", puntualizó.

Covid-19 en CDMX

Casos confirmados: 118,614

Confirmados activos estimados: 5,891

Sospechosos: 18,592

Defunciones: 11,670

