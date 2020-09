Escasa probabilidad de lluvias para este miércoles en CDMX

El pronóstico del clima CDMX hoy prevé un cielo nublado pero con escasas probabilidades de lluvias intensas, como se ha registrado en los últimos días.

El ingreso de humedad desde el océano Pacífico estará provocando nubosidad en entidades del occidente, centro y sur del país. Es por ello que podrían presentarse algunas lluvias aisladas en la ciudad al final del día.

Así estará el clima CDMX hoy

Este miércoles, se estima que las condiciones meteorológicas mejoren considerablemente para la capital, en comparación con las recientes semanas. El día comenzará nublado y así se mantendrá durante gran parte de la jornada.

La temperatura máxima llegará a 23º C y la mínima será de 13º C, según The Weather Channel. Durante el mediodía, se despejará y saldrá el sol por un par de horas. Algunos chubascos caerán durante la noche y madrugada del jueves.

Así estará el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional informó que un canal de baja presión recorre el sureste de la República interactuando con otro canal de baja presión en el Golfo de Tehuantepec. Esto generará lluvias fuertes en oriente y sureste.

Un ambiente caluroso provocará temperaturas superiores a 45º C en entidades del noroeste, norte, noreste, oriente, occidente, sur y sureste de México.

Así se prevé el pronóstico del tiempo en México miércoles 23 de septiembre 2020:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas: Chiapas.

Chiapas. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.

Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz (sur), Tabasco y Yucatán.

Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla, Veracruz (sur), Tabasco y Yucatán. Intervalos de chubascos: Sinaloa, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Sinaloa, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala. Lluvias aisladas: Baja California Sur, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo.

Baja California Sur, Durango, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro e Hidalgo. Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Baja California y Baja California Sur.

Baja California y Baja California Sur. Temperaturas máximas de 40°C a 45°C: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (oriente), Veracruz, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

