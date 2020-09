Ginecólogo que practicó histerectomías a inmigrantes es vetado

Poco a poco se hace justicia para las detenidas migrantes a las que les practicaron cirugías ginecológicas, incluyendo histerectomías, en el Centro de Detención del condado de Irwin, en Georgia.

El doctor Mahendra Amin, quien supuestamente operó de forma innecesaria a 60 presas, ya no podrá volver a atender a migrantes nunca más. No es la justicia que esperan, pero es un paso.

El hecho lo dio a conocer el portavoz del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), Bryan Cox.

El escándalo estalló hace una semana, cuando la organización Project South presentó a la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (IGDHS), una denuncia de 28 páginas en la que se muestran los testimonios de varias inmigrantes y el de una enfermera sobre el elevado número de histerectomías en la cárcel de ICE en Irwin.

Además de estas graves acusaciones, también hay quejas por prácticas insalubres en el manejo de la pandemia del coronavirus, y otros problemas relacionados con la atención médica a los internos.

Por si fuera poco, la congresista Pramila Jayapal levantó la voz en el hecho que puede traer grandes consecuencias para el sistema penitenciario de Estados Unidos y el trato a los migrantes.

"Puede haber al menos 17 mujeres que fueron sometidas a procedimientos innecesarios de un solo médico, a menudo sin el consentimiento o conocimiento apropiado, y con la clara intención de esterilización. Es posible que haya casos similares para personas que ya fueron deportadas", aseguró la representante federal por el estado de Washington en sus redes sociales.

"Estas historias contienen muchas consistencias y plantean serias dudas, no solo sobre este médico en particular, sino sobre todo el sistema de detención, en gran parte con fines de lucro, que es cómplice de los abusos y ha descuidado durante mucho tiempo la salud, el bienestar y los derechos humanos de los inmigrantes”, demandó en Twitter.

Yesterday, I was briefed by attorneys representing women who were subjected to forced, invasive procedures by a gynecologist connected with a private, for-profit detention center in GA. It has become clear that the initial reports are likely part of a horrific pattern of conduct.

— Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) September 16, 2020