Rey Felipe.- VÍDEO: Calvo, sobre la ausencia del Rey en el acto de jueces en Barcelona: "hay decisiones que están muy bien tomadas"

MADRID, 23 (EUROPA PRESS TELEVISIÓN)

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha afirmado este miércoles que "hay decisiones que están muy bien tomadas", tras ser preguntada sobre si el Ejecutivo le ha pedido al Rey Felipe VI que no acuda al acto de entrega de despachos a los nuevos jueces, que tendrá lugar este viernes en Barcelona.

No obstante, Calvo no ha aclarado el motivo por el que se ha tomado esta decisión de que el monarca no acuda a Barcelona, ni tampoco quién ha sido el responsable de que se haya adoptado. Al ser preguntada en concreto sobre quién ha tomado esa decisión, ha respondido, tajante: "quien corresponde".

"Está muy bien tomada esa decisión", ha recalcado, en declaraciones a los medios de comunicación a su llegada al Congreso, antes de reunirse primero con el PNV, y después, con Bildu, en el marco de la ronda de contactos que inició con los grupos parlamentarios para analizar el nuevo curso político y la próxima negociación de los Presupuestos.

Fuentes del Gobierno han restado este miércoles importancia al hecho de que, por primera vez, Felipe VI no vaya a presidir la ceremonia de entrega de despachos a los nuevos jueces, que tendrá lugar este viernes en Barcelona, asegurando que no tiene mayor importancia y que simplemente no forma parte de su agenda.

EL GOBIERNO REFRENDA LA AGENDA DEL REY

Sin explicar los motivos, estas fuentes sí han reconocido que aunque es la Casa Real la que diseña esa agenda, es el Gobierno el que la refrenda. La Constitución, en su título II, señala que "los actos del Rey serán refrendados por el Presidente del Gobierno y, en su caso, por los Ministros competentes".

De este modo, el Gobierno no ha aclarado si esa ausencia tiene que ver con "motivos de seguridad", ni ha respondido a las críticas del PP, que le acusa de haber hecho con esta decisión un nuevo gesto a ERC en busca de su apoyo en los Presupuestos.

Desde el Ejecutivo afirman que su labor es y será siempre la de garantizar el orden constitucional y, con ello, el papel constitucional del Rey. Sí añaden que este año la ceremonia tendrá lugar en Barcelona, a diferencia del pasado, que se celebró en Madrid, con motivo del 40 aniversario de la Constitución.

EL REY CONFIRMÓ QUE IBA Y DESPUÉS COMUNICÓ SU AUSENCIA

Fuentes del Poder Judicial explicaron este martes a Europa Press que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cursó su invitación al Rey, como es habitual, para que presidiera este acto, y que la Casa Real les comunicó en un principio su decisión de asistir.

Sin embargo, el CGPJ añade que recibió después una nueva comunicación en la que se informaba de que el Rey finalmente no acudiría a la entrega de despachos. En la agenda de Casa Real para esta semana, que hicieron pública el pasado viernes, no figuraba este evento.

Se trata de la primera vez que, desde que accedió al trono en junio de 2014, Felipe VI no acude a este acto que se celebra en Barcelona, donde tiene su sede la Escuela Judicial. Las mismas fuentes consultadas señalan que no es la primera vez que un monarca no ha presenciado la entrega de despachos.

IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN

URL DE DESCARGA:

https://www.europapress.tv/politica/515008/1/calvo-pp-tiene-abrocharse-mas-constitucion

TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06