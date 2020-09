Ciencia.-Islas surgidas en el sudeste de Asia provocaron la Groenlandia helada

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

La capa de hielo de Groenlandia debe su existencia al crecimiento de un arco de islas en el sudeste asiático, desde Sumatra hasta Nueva Guinea, durante los últimos 15 millones de años.

Según un análisis publicado en PNAS por investigadores de la Universidad de California, Berkeley, UC Santa Bárbara y un instituto de investigación en Toulouse, Francia, cuando el continente australiano empujó estas islas volcánicas fuera del océano, las rocas quedaron expuestas a la lluvia mezclada con dióxido de carbono, que es ácido.

Los minerales dentro de las rocas se disolvieron y se lavaron con el carbono en el océano, consumiendo suficiente dióxido de carbono para enfriar el planeta y permitir la formación de grandes capas de hielo en América del Norte y el norte de Europa.

"Tienes la corteza continental de Australia presionando en estas islas volcánicas, lo que te da montañas realmente altas justo al sur del ecuador", dijo Nicholas Swanson-Hysell, profesor asociado de ciencia terrestre y planetaria en UC Berkeley y autor principal del estudio. "Entonces, tenemos este gran aumento de área terrestre que es bastante empinada, en una región donde es cálida y húmeda y hay muchos tipos de rocas que tienen la capacidad de secuestrar carbono de forma natural".

Hace unos 15 millones de años, este edificio de montaña tropical extrajo dióxido de carbono de la atmósfera, disminuyendo la fuerza del efecto invernadero y enfriando el planeta. Hace unos 3 millones de años, la temperatura de la Tierra era lo suficientemente fría como para permitir que la nieve y el hielo permanecieran durante el verano y se convirtieran en enormes capas de hielo sobre el hemisferio norte, como la que cubre Groenlandia hoy.

Una vez que crecieron las capas de hielo del hemisferio norte, otras dinámicas climáticas llevaron a un ciclo de máximos y mínimos glaciales cada 40.000 a 100.000 años. En el máximo glacial más reciente, hace unos 15.000 años, enormes capas de hielo cubrieron la mayor parte de Canadá, las porciones del norte de los EE. UU., Escandinavia y gran parte de las Islas Británicas.

"Si no fuera por el secuestro de carbono que está ocurriendo en las islas del sudeste asiático, no hubiéramos terminado con el clima que incluye una capa de hielo de Groenlandia y estos ciclos glaciales e interglaciares", dijo Swanson-Hysell. "No hubiéramos cruzado este umbral de CO2 atmosférico para iniciar las capas de hielo del hemisferio norte".