Inexperiencia de autoridades y falta de coordinación con municipios eleva inseguridad en Morelos

Las víctimas de feminicidio y secuestro han crecido en el estado de Morelos en los últimos meses, de acuerdo a cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

¿Cuáles son las sanciones en los condominios para los vecinos morosos? Prosoc busca la conciliación entre el administrador y los vecinos morosos de un condominio, y se les da opciones de pagos chiquitos o trabajo comunitario

Neutralizamos a 53 objetivos prioritarios en un año: García Harfuch El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compareció ante el Congreso de la CDMX y aseguró que va por ‘la ruta correcta’.

De enero a agosto de 2020 se han presentado 27 víctimas de feminicidio y en el mismo periodo del año pasado hubo 22, es decir, un incrementado de 22%; mientras que en lo que va del año se han reportado 57 víctimas de secuestro, por 49 que hubo el año pasado, esto es, una alza de 16%.

Asimismo, tras el Covid-19 hubo un rebrote en la incidencia delictiva en ilícitos como abuso sexual, violación, lesiones, robo, violencia familiar y narcomenudeo.

Los vecinos de Morelos ya se han manifestado por la creciente inseguridad. / Foto: Cuartoscuro

Al respecto, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada, Raúl Sapién, recordó que el aumento en la inseguridad en Morelos es un problema que ha venido creciendo en los últimos años, por lo que ya dejó de ser un estado tranquilo, pues varios grupos de la delincuencia organizado llegaron para establecerse en esta zona.

En este sentido, precisó que hay una falta de coordinación entre la policía estatal y municipal para atender a la delincuencia, y tal parece que el gobierno encabezado por Cuauhtémoc Blanco le está dejando la responsabilidad de la seguridad a la Federación.

“No podemos dejar la responsabilidad de la seguridad de un estado únicamente pidiendo apoyo a la Federación, en este caso a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pero tampoco se puede trabajar de una manera aislada, únicamente las acciones que lleva a cabo el gobierno estatal cuando los gobierno municipales son asimétricos a estas acciones”, indicó a Publimetro.

El gobernador debe rodearse de gente preparada, destaca especialista. / Foto: Cuartoscuro

Asimismo, precisó que la falta de continuidad en las acciones de seguridad que ha tenido ésta y las pasadas administraciones, han provocado la crisis que vive el estado. De igual forma, apuntó que el gobernador debe rodearse de personas preparadas y no de compadrazgos.

“Desafortunadamente así sucede (se le da preferencia a los compadrazgos). En el caso específico e Morelos, es la falta de coordinación entre el gobierno estatal y municipal, no hablo de que se lleven bien, sino en establecer protocolos de actuación porque muchas veces hasta el intercambio de información dilata mucho, por ejemplo, el informe policial homologado tarda mucho en subir a las fiscalías, esto impide llevar de manera temprana los análisis de inteligencia”, destacó Raúl Sapién.

En este sentido, Causa en Común precisó que en Morelos y en otras entidades del país hay una evidente manipulación de cifras delictivas.

Por ejemplo, en Morelos presentaron el mismo número de registros de delitos en meses consecutivos, pues la entidad reportó 10 registros de secuestro cada mes durante tres meses consecutivos: diciembre de 2018, enero de 2019 y febrero de 2020.

Datos preliminares del Inegi, revelaron que en promedio se cometieron 99 homicidios al día durante 2019 en el país / Cuartoscuro

“Probablemente no haya dolo en todos los casos. Algunas anomalías pueden ser producto de ineptitud o simplemente ser atípicas, pero el análisis constante que ha realizado Causa en Común y otras organizaciones sociales sobre la incidencia delictiva a lo largo de los años, nos permite señalar que los datos que ofrecen los diferentes gobiernos no obedecen a tendencias lógicas y es tal el cúmulo de datos anómalos, que es difícil no concluir que a la cifra negra por falta de denuncia, se suma también una mano negra”, destacó María Elena Morera, presidenta de Causa en Común.

El Semáforo Delictivo ubica a Morelos en rojo en distintos delitos como homicidios extorsión, narcomenudeo, robo de vehículo, violaciones, robo a negocio y violencia familiar.

Lo más visto:

Arranca primer Metrobús eléctrico en la CDMX; buscan desplazar al diésel Se espera que el próximo año entren en operación otras nueve unidades de este tipo en la Línea 3 del Metrobús de la Ciudad de México.

Consulta sobre juzgar a ex presidentes es inconstitucional, propone ministro Aguilar El ex presidente de la SCJN señala que la consulta propuesta por el presidente es un "concierto de inconstitucionalidades que pudieran incidir negativamente en el acceso a la justicia"