Fórmula 1.- Fernando Alonso: "No vuelvo a la F1 para ir de restaurantes, vuelvo para intentar ganar"

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

El piloto español Fernando Alonso ha subrayado que no vuelve a la Fórmula 1 "para ir a los restaurantes de cada ciudad y coger unos cuantos vuelos al año", sino que lo hace con la intención de "intentar ganar" con Renault a partir de 2022, ya que la actual reglamentación "no va a permitir ganar en 2021 a nadie más que Mercedes y Hamilton".

"La F1 sigue estando por desgracia en un momento de poca competitividad. Siempre hay un equipo que gana y creía que era un buen momento para alejarme, cumplir retos y volver con la reglamentación. Con la pandemia el cambio de normas se pospuso hasta 2022 y tuve que decidir entre esperar a 2022 o volver el año que viene y hacer un año de rodaje con el equipo. Opté por la segunda opción", relató Alonso ante la prensa durante la presentación de la serie documental sobre su vida que estrena Amazon Prime Video.

El asturiano aclaró que no vuelve a la F1 "para ir a los restaurantes de cada ciudad y coger unos cuantos vuelos al año". "Vuelvo para hacerlo bien e intentar ganar. En el deporte ganas o pierdes, hacer quinto es mejor que hacer sexto, pero eso no te cambia demasiado", dijo, consciente de que aún deberá esperar para pelear por éxitos.

"La actual Fórmula 1 sabemos que no va a permitir ganar en 2021 a nadie más que Mercedes y Hamilton. En 2022 tenemos muchos equipos puestas muchas esperanzas: Renault, Fernando, Ferrari, Carlos (Sainz), Verstappen, Red Bull… Mucha gente tiene las esperanzas puestas dentro de un año y medio, por desgracia. En 2022 pondremos los coches en la pista y a ver si alguien puede plantar cara a Mercedes, pero es difícil de asegurar. El deporte no es una matemática exacta", analizó.

LOS "DESEOS OCULTOS" CUMPLIDOS FUERA DE LA F1

De momento, Alonso cuenta con "un pequeño garaje remoto" desde donde puede "seguir las carreras y escuchar la radio del equipo" durante el presente Mundial. "Me sirve para estar al día. El año que viene habrá poquísimos test, solo habré podido pilotar un día y medio antes de empezar el Mundial, así que debo tener todo muy perfeccionado antes de competir", indicó, añadiendo que no busca "revancha".

Respecto a las competiciones que ha disputado durante estos dos años fuera de la F1 (Mundial de Resistencia, 24 Horas de Le Mans, 500 Millas de Daytona, Rally Dakar), destacó que le han "servido para liberar la cabeza de deseos que tenía ocultos".

"Todos los retos fuera de la Fórmula 1 han sido muy especiales porque eran carreras prestigiosas e icónicas. Han sido carreras de un día o de una vez al año que no tenían oportunidad de revancha. Trabajas todo un año para una oportunidad, imagino que en los Juegos Olímpicos será aún más extremo porque son cada cuatro años. A nivel humano, el Dakar fue una experiencia muy enriquecedora", reflexionó.

"SOY UN PILOTO COMPLETO, UN 9 EN TODO"

Preguntado por sus características, el bicampeón de F1 se definió como "un piloto completo". "Soy un 9 en todo. Igual hay un piloto más rápido en lluvia, uno más rápido los sábados, uno que haga mejor las salidas, pero uno, no muchos más, estoy cerca del 'top' en muchas circunstancias y eso a lo largo de un campeonato es muy bueno. Si un ciclista está al 9,5 en montaña, al 9,5 en crono y al 9,5 en sprint al final se va a llevar los tres maillots", comparó.

En cuanto a la docuserie 'Fernando', que se estrenará este viernes, recalcó que "después de dejar la Fórmula 1 era un buen momento para mostrar a los aficionados lo que hay detrás de la vida de un piloto", agregando que no le da "ningún dolor de cabeza" la posibilidad de que la gente le critique.

"Con las redes sociales siempre hay gente que va a contracorriente de cualquier personaje público porque lo tiene metido entre ceja y ceja. La gente con la que me relaciono, mi familia y mi equipo, es la gente que de verdad me importa", zanjó.

Por último, el ovetense no ocultó que siente "miedo y respeto por el coronavirus". "Voy siempre voy protegido y cuando hago la compra lavo todas las cosas cuando llego a casa. Al principio lo hacía más gente, yo lo sigo haciendo y me preguntan por qué, pero es que yo no creo que haya cambiado nada. Sigo haciendo las rutinas porque tengo bastante respeto a cualquier enfermedad", finalizó.