Con puertas y ventanas abiertas, teatros de la CDMX empezarán a operar

A partir del 2 de octubre, y de manera escalonada, los recintos de la Dirección del Sistema de Teatros de la Ciudad de México reactivarán sus actividades con estricto cumplimiento de los lineamientos estipulados para la protección de artistas y personal operativo y técnico, así como del público asistente a las funciones.

Condonan impuestos a teatros de la CDMX ante afectaciones por pandemia Buscan compensar a la industria por las afectaciones provocadas por la suspensión de actividades públicas ante la emergencia sanitaria.

El director del Sistema de Teatros de la Secretaría de Cultura local, Ángel Ancona, informó que el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Teatro Benito Juárez y el Teatro Sergio Magaña, están listos para operar y lo harán apegados a la nueva normalidad por la pandemia del Covid-19.

Señaló que las funciones se realizarán con las puertas, ventanas y cortinas abiertas para permitir la circulación del aire. Además el aforo será del 30% de la totalidad de los recintos, pese a ello, Ancona se dijo feliz por la reapertura pues han pasado seis meses sin vida teatral en la capital del país.

Las puertas en escena que estarán en cartelera, detalló Ángel Áncona, son: en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, 'El empresario teatral' (del 3 al 11 de octubre) e 'IMAGINARIOS XP, de flamenco masculino (16 y 17 de octubre); en el Teatro Benito Juárez, el concierto 'Elo Vit La Diabla' (del 15 al 18 de octubre), y en el Teatro Sergio Magaña, 'Fenrir: El Dios Lobo' (del 2 al 25 de octubre), 'Las terribles desventuras del Dr. Panza' (del 3 al 11 de octubre) y 'Sputnik' (del 17 de octubre al 15 de noviembre).

ACCIONES EN LA NUEVA NORMALIDAD

Algunas de las medidas sanitarias que se llevarán a cabo en los teatros son:

Señalización de rutas de entrada y salida del recinto y sus áreas de venta.

Cancelación de las dos primeras filas de asientos.

Redistribución de butacas utilizables para mantener la sana distancia entre los asistentes.

Uso obligatorio de cubrebocas entre los asistentes.

Filtros sanitarios para detección de síntomas.

Toma de temperatura.

Aplicación de gel antibacterial.

Sumado a lo anterior, se desinfectarán los espacios escénicos y las zonas de uso común, como vestíbulos, pasillos y área de taquillas, así como sanitarios, pisos, mobiliario y espejos.

Por otra parte, para evitar riesgos de contagio de coronavirus, en las funciones no se entregarán programas de mano o algún tipo de publicidad impresa, ya que los créditos se ofrecerán vía voz en off previo al inicio de la función y se ofrecerá también un Código QR para consultar la información de las propuestas artísticas que se ofrezcan.

CELEBRAN FRENO A LOS IMPUESTOS

Cuestionado por Publimetro sobre la condonación de impuestos a teatros que anunció el gobierno de la CDMX, Ángel Ancona dijo no estar enterado, pero celebró la noticia puesto que consideró que es un 'gran alivio para todas las producciones tanto de los teatros oficiales como de los teatros comerciales'.

"No la sabía, te soy honesto, no sabía que se iba a publicar, es algo que hemos estado dialogando no sólo durante la pandemia, es un tema que venimos trabajando desde hace muchos años, yo llevo siete años ya en el Sistema de Teatros y prácticamente desde el principio es algo que hemos venido trabajando con todos los productores y Procuraduría fiscal para poder apoyar la actividad escénica, no sólo teatral, escénica, de nuestra ciudad y también por ende del país", declaró.

Indicó que esto llega en buen momento, ya que al aperturar con el 30% de aforo, sería un 'suicidio' tener que pagar impuestos.

"Justamente hemos estado dialogando sobre esto con productores y diferentes asociaciones para tratar de agilizar esa posibilidad porque si vamos a estar sobre el 30%, a ese 30% le descontamos el 8% (de pago de impuesto), pues es un suicidio, es tremendo el gasto", puntualizó.

