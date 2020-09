Culmina la semana con fuertes lluvias en CDMX

Para este viernes, sábado y domingo, se prevén lluvias intensas nuevamente en la Ciudad de México. El pronóstico del clima CDMX hoy estima fuertes chubascos durante todo el día.

Un canal de baja presión afecta el occidente y centro del país, producto de una gran humedad proveniente del océano Pacífico.

Lluvia provoca inundaciones en varias estaciones y cortes de servicio en Metro de Madrid Las imágenes muestran las vías inundadas en la estación de Noviciado de la línea 2 del Metro de Madrid

Así estará el clima CDMX hoy

Desde la madrugada de este viernes, comenzará el fuerte temporal de lluvias sobre la capital mexicana. A media mañana y mediodía, cesarán las tormentas pero el cielo permanecerá nublado.

Se espera que durante la tarde vuelvan a arreciar las lluvias, con ráfagas de viento y descargas eléctricas. Según The Weather Channel, la temperatura máxima será de 22º C y la mínima de 14º C.

En el siguiente gráfico entérate de las condiciones #Meteorológicas que se prevén para hoy y durante el fin de semana en la #CDMX. pic.twitter.com/2Vx1JyqI8N — CONAGUA Clima (@conagua_clima) September 24, 2020

Así será el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional indicó que dos canales de baja presión ocasionarán fuertes lluvias en entidades del occidente, centro y sur del país. Además, se verá afectado el oriente y sureste, incluyendo la Península de Yucatán.

Anunció que las altas temperaturas se mantendrán en el norte y noroeste del territorio, llegando a superar los 40º C.

Así se prevé el tiempo en México para este viernes 25 de septiembre de 2020:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas: Oaxaca y Chiapas.

Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Guerrero, Puebla y Veracruz.

Guerrero, Puebla y Veracruz. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes : Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos: Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Querétaro e Hidalgo.

Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Querétaro e Hidalgo. Lluvias aisladas: Sonora, Chihuahua y Coahuila.

Sonora, Chihuahua y Coahuila. Viento con rachas de 50 a 60 km/h: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Temperaturas máximas de 40°C a 45°C : Baja California, Baja California Sur y Sonora.

: Baja California, Baja California Sur y Sonora. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (oriente), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También le puede interesar: