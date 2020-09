Coronavirus.- Israel endurece las medidas del segundo confinamiento a nivel nacional a causa del coronavirus

El país supera por primera vez los 8.000 casos diarios de COVID-19

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Gobierno de Israel ha anunciado este viernes un nuevo endurecimiento de las restricciones a causa de la pandemia de coronavirus, una semana después de que entrara en vigor un segundo confinamiento a nivel nacional debido al repunte de los contagios y tras registrar durante la jornada por primera vez más de 8.000 casos diarios.

El nuevo paquete de medidas, defendido por el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, implica el cierre de comercios considerados no esenciales y restringe la movilidad de la población, según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Asimismo, la Policía será desplegada en las autopistas y en las entradas y salidas de la ciudad para intentar evitar que la población realice viajes. El confinamiento arrancó antes del inicio del Rosh Hashaná (el Año Nuevo judío) y su extensión abarcará las importantes festividades religiosas del Yom Kippur y el Sukkot.

Sin embargo, los planes para limitar las manifestaciones y los rezos en las sinagogas no han sido incluidos en el paquete, debido a las diferencias en el seno del Ejecutivo y a la espera de que reciban la aprobación de la Knesset, el Parlamento israelí.

El Gobierno ha argumentado que el endurecimiento de las restricciones es necesario debido a que el confinamiento no ha contado con el cumplimiento esperado por parte de la población, en medio del aumento de los contagios pese a las restricciones.

De hecho, el Ministerio de Sanidad israelí ha confirmado este viernes 8.178 nuevos casos de coronavirus durante el último día, la cifra más alta desde el principio de la pandemia. Hasta la fecha se han registrado en el país 217.899 contagios, con 1.412 fallecidos.

La situación ha provocado una caída de los índices de apoyo a Netanyahu, según un sondeo publicado el miércoles por el Israel Democracy Institute (IDI), que apunta que únicamente el 27 por ciento de los israelíes tiene confianza en la capacidad del primer ministro para gestionar la pandemia.

La cifra supone un drástico descenso respecto al 57,5 por ciento que expresó su apoyo a la gestión de 'Bibi', como es conocido popularmente, a principios de abril, en la primera oleada de la COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Netanyahu ha hecho frente durante las últimas semanas a una serie de manifestaciones contra su gestión y por su imputación por corrupción, y el Movimiento Bandera Negra, que encabeza estas movilizaciones, ha convocado nuevas protestas para el fin de semana.