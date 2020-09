Cultura.- Ana Guerra versiona uno de los himnos de Raffaella Carrà para Explota, Explota

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El próximo 2 de octubre llega a los cines españoles Explota, Explota, comedia musical que tiene como hilo conductor los grandes éxitos de Raffaella Carrà. Con motivo del lanzamiento de la película, Ana Guerra ha versionado En El Amor Todo Es Empezar, tema que ha salido a la luz acompañado de un videoclip.

"Ha sido emocionante para mí versionar un tema de Raffaella Carrà, ya que la admiro y respeto por su talento", dijo la cantante en un comunicado. "Participar en este proyecto fue un gran reto. Cuando me dijeron que iba a versionar En el amor todo es empezar me sentí muy honrada pero he de reconocer que versionar su canción era un gran reto porque todo el mundo conoce sus canciones y eso impone muchísimo, así que nuestra solución fue hacer otra versión que espero que la gente disfrute tanto como yo he disfrutado participando en este proyecto", agregó.

Tras dejar a su novio plantado en el altar de una iglesia en Roma, María (Ingrid García-Jonsson) viaja a Madrid para descubrir qué quiere hacer con su vida y cumplir su sueño de ser bailarina. Chimo (Fernando Tejero) le ofrecerá la oportunidad de su vida uniéndose al cuerpo de baile del programa Las noches de Rosa, donde se abrirá paso como artista. La protagonista estará acompañada de su inseparable amiga Amparo (Verónica Echegui) y se enamorará de Pablo (Fernando Guallar), un trabajador de la cadena, en una historia narrada a través de temas imprescindibles de Raffaella Carrà como Fiesta, Hay que venir al sur o Explota mi corazón.

Completan el reparto Natalia Millán como Rosa, bailarina principal del formato, y Pedro Casablanc, quien da vida al censor de la televisión. La ópera prima del director Nacho Álvarez también ha contado con el músico Roque Baños, ganador de tres premios Goya, y con Toni Espinosa, coreógrafo de musicales como Billy Elliot o Grease.