Cultura.- En marcha el spin-off de The Boys ambientado en una universidad de supers

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Tras el éxito de The Boys, la heterodoxa, cruda y violenta serie de superhéroes que actualmente está emitiendo su segunda temporada, Amazon Prime Video ha confirmado un spin-off de la ficción. Tal como ha revelado la plataforma de streaming, la serie girará en torno a una universidad para superhéroes.

El spin-off se desarrollará en la única universidad de Estados Unidos exclusivamente para superhéroes, también dirigida por la oscura corporación Vought. Según TV Guide, la producción seguirá "las vidas de los supers competitivos y en plena revolución hormonal mientras ponen a prueba sus límites físicos, sexuales y morales, compitiendo por los mejores contratos en las mejores ciudades". La compañía ha descrito la serie como una versión de Los juegos del hambre en la universidad, "con todo el corazón, la sátira y la picardía de The Boys".

Craig Rosenberg está escribiendo el episodio piloto y ejercerá como showrunner y productor ejecutivo. El creador de The Boys, Eric Kripke, también será productor ejecutivo junto con Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz y Pavun Shetty.

La noticia de la nueva ficción llega semanas después de que Amazon Prime Video renovara The Boys por una tercera temporada. La plataforma de streaming también reveló que la segunda entrega fue el lanzamiento global más visto de una serie original de Amazon. Además, los episodios de la segunda temporada estrenados hasta el momento han aumentado la audiencia desde la primera temporada en un 89%.

Amazon Prime Video está emitiendo actualmente la segunda temporada de The Boys. El sexto episodio, titulado The Bloody Doors Off, está disponible en la plataforma desde este viernes 25 de septiembre.