Desconecta.- El artista Henta Horikawa hace arte callejero usando agua a presión

MADRID, 25 sep. (EDIZIONES)

Genta Horikawa, de Ube, Japón, normalmente está trabando como barista en una cafetería, pero en sus ratos libres disfruta saliendo a la calle y creando piezas de arte en el asfalto utilizando únicamente un chorro de agua a presión.

Entre sus personajes preferidos se encuentran los de los clásicos de Disney, aunque también los personajes de anime forman parte de su repertorio.

Su principal motivación, según cuenta el propio artista, es hacer feliz a la gente. "Me he dado cuenta de que mis creaciones traen alegría a la gente".

"Nunca antes he tenido la oportunidad de llevar alegría a la gente", añadió.

A Genta Horikawa le diagnosticaron un Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) cuando tenía tres años y su infancia estuvo marcada por el miedo a cómo sería su vida de estudiante.

Sin embargo, su vida de desarrolló con total normalidad gracias al apoyo y la ayuda de médicos y profesores involucrados, así como del seguimiento de un tratamiento.

No fue hasta que comenzó a trabajar como barista que su talento fue descubierto.

"El personal de la cafetería donde trabajo vio casualmente una pieza que hice con una escoba después de un día de lluvia y me retó a terminarla. Al principio no me gustó el resultado, pero seguí trabajando en ella todos los días y los clientes que venían al Parque Tokiwa comenzaron a acercarse y a querer ver más de mi trabajo".