EEUU.- Un informe del Congreso de EEUU denuncia la muerte de migrantes detenidos tras tratamientos médicos "inadecuados"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

Un nuevo informe del Congreso de Estados Unidos denuncia la muerte de inmigrantes en centros de detención como consecuencia de tratamientos médicos "inadecuados" o por retrasos a la hora de recibir cuidados sanitarios, según ha informado la cadena de televisión estadounidense CNN.

La investigación parlamentaria señala que los inmigrantes recluidos en centros de detención afrontan fallos generalizados en los tratamientos médicos, llegando esos errores en algunos casos a tener como resultado la muerte.

El informe expone que en los centros dependientes de la Agencia de Inmigración y Aduanas operados por empresas privadas los detenidos "a menudo no recibir tratamiento crítico o afrontan retrasos". Además, señala que muchas de las instalaciones no disponen de suficiente personal médico y no dan el tratamiento adecuado para los problemas médicos crónicos.

En algunos de los casos, se han registrado retrasos en el tratamiento médico de emergencia, falta de personal o falta de saneamiento en estos centros, según las conclusiones de la investigación liderada por la presidenta de la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes, Carolyn Maloney.

El pasado verano, esta comisión parlamentaria anunció que estaba investigando el "rápido aumento" del uso de contratistas privados para gestionar instalaciones de detención de migrantes después de recibir quejas sobre incumplimientos en materia de seguridad y sanidad.

Para realizar sus indagaciones, la comisión parlamentaria ha solicitado documentos a la Agencia de Inmigración y Aduanas y a dos empresas privadas que gestionan centros de detención de migrantes, CoreCivic y GEO Group. Estas dos compañías gestionan centros en los que están recludios más del 80 por ciento de migrantes que permanecen bajo custodia.

El informe del Congreso de Estados Unidos llega una semana después de que una enfermera denunciara la alta tasa de esterilizaciones de mujeres migrantes en un centro de detención del estado de Georgia, citando ejemplos de varios casos de malas prácticas médicas.