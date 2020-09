Fútbol.- Emery: "Me ilusiona ver nuestra respuesta ante un gran Barça"

BARCELONA, 25 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Villarreal CF, Unai Emery, ha asegurado de cara al partido contra el FC Barcelona de este domingo que le "ilusiona" ver la respuesta de sus jugadores, a los que ve mejor cada día, ante un "gran equipo" como es este Barça, al que no ve afectado por la situación vivida este verano.

"Me da confianza ver las respuestas a mejor que hemos tenido en estos dos partidos. Me ilusiona y deseo ver cómo podemos responder ante un gran equipo como el Barça", aseguró en rueda de prensa.

Para Emery, la posible tensión de Leo Messi con la directiva blaugrana, o las salidas de Luis Suárez o Arturo Vidal, no afectarán a este duelo, el primero del FC Barcelona en esta Liga Santander.

"Me centro en su 'once', que es titular. Se puede incorporar Pjanic o algún chico como Pedri o Trincao, que llama la atención en su rendimiento. Es un Barcelona de grandísimo nivel independientemente de las circunstancias externas, que no van a influir", aseguró.

"Las conexiones de Messi dentro del terreno de juego, además de sus acciones individuales, van a estar. La combinación con Jordi Alba o Sergi Roberto, con Griezmann, habrá alguna como la que tenía con Suárez que no estará, pero él muchas veces desequilibra en una acción", destacó del '10'.

Además, recordó que jugar contra el Barça en el Camp Nou "siempre se hace largo". "Querrán tener el balón, estar cerca de nuestra portería, tienen laterales profundos. Vamos a querer sujetar eso. Debemos ser capaces de imponer nuestros momentos de posesión, ser ganadores en los duelos, y atacar sus espacios defensivos con eficacia", argumentó.

Todo ello para intentar ganar, por primera vez como técnico, en el Camp Nou tras 11 visitas sin hacerlo. "Cada partido es una oportunidad, contra todos los equipos. Contra el Barça asumes esa oportunidad con peores estadísticas, pero es la misma", matizó.

"Queremos ser capaces de demostrar nuestro potencial. El favorito será el Barcelona, con el Madrid, para ganar la Liga, el resto podemos ser aspirantes. Pero si jugamos con brillo y eficacia, esa oportunidad de dar la sorpresa estará más cerca", aseguró.

Por ello acuden con una "perspectiva optimista" al duelo del domingo. "Tengo confianza en mis jugadores. Quiero ver el progreso. El domingo va a ser la primera piedra de toque ante un favorito. Se podrá abrir el abanico de candidatos, de primeras está abierto. Tenemos que elevar el nivel competitivo el domingo", añadió.

En cuanto a su equipo, comentó que Raúl Albiol, pese a la máscara facial, podría jugar. "Después del sábado, pasó mal los primeros días. Hoy ha entrenado con el grupo, las sensaciones han sido buenas y vamos a esperar a mañana. La decisión va a ser suya, pero le pide que juegue estando al cien por cien", manifestó.

"Mientras esté abierto el mercado, tenemos que estar a la expectativa. Pero estoy muy contento con la plantilla, quizá el debate está abierto en la posición de central, aunque Funes Mori ya puede jugar y tenemos dos tocados o lesionados. Ahí, en un momento dado, si se diera algo interesante, seguimos abiertos", aportó sobre el mercado, que se cierra el 5 de octubre.