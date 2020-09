Grecia/Turquía.- Grecia reitera que llevará las disputas con Turquía a La Haya si continúan las "agresiones"

Pide dar a la diplomacia "una oportunidad más"

MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El primer ministro de Grecia, Kyriakos Mitsotakis, ha reiterado este viernes ante Naciones Unidas que llevará las disputas con Turquía ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) si Ankara sigue adelante con sus "agresiones" y su "intransigencia".

Durante su discurso, el mandatario ha indicado que, si bien la pandemia de coronavirus es actualmente el mayor problema al que se enfrenta la comunidad internacional, las acciones de Turquía constituyen otro gran desafío en materia geopolítica.

Tal y como ha expresado, el Gobierno turco "socava el Derecho Internacional" y pone en peligro, con sus acciones, "la seguridad y la estabilidad en la zona del Mediterráneo. "Proponemos reunirnos para encontrar una solución aceptable, vamos a darle una nueva oportunidad a la diplomacia, pero si no logramos un acuerdo iremos a La Haya", ha manifestado.

En este sentido, ha recordado que las autoridades turcas han respondido en todo momento con "provocaciones, actos de desinformación y agresión" a las propuestas de Atenas, que ha tratado de establecer un clima de mayor "cooperación".

Mitsotakis ha criticado así la actitud del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, al que habría tratado de "tender la mano" en diversas ocasiones. "Lamentablemente, donde Grecia ha puesto la confianza, el diálogo y el entendimiento, Turquía ha respondido con la escalada de tensiones y las provocaciones", ha aseverado.

Para el primer ministro la Unión Europea ha dejado claro, por ello, que "cualquier acción unilateral será respondida siempre y cuando se trate de una amenaza contra un Estado miembro".

A pesar del aumento de la tensión en la zona, especialmente a raíz de la reanudación e las actividades de exploración y prospección de hidrocarburos por parte de Turquía en el Mediterráneo oriental, Mitsotakis ha dicho sentirse "optimista". "Todo el mundo entiende que esta escalada no puede continuar, y yo me niego a creer que no es imposible una cooperación entre vecinos", ha insistido.

Para ello ha puesto de ejemplo el reciente acuerdo alcanzado entre Israel y Emiratos Árabes Unidos (EAU) para la normalización de sus relaciones. "Ambos amigos de Grecia, ahora amigos entre sí", ha dicho. "Demos a la diplomacia una oportunidad", ha incidido.

GRANDES DESAFÍOS

El primer ministro griego ha lamentado los grandes desafíos a los que se enfrenta el mundo en 2020: "Nos enfrentamos a una gran crisis sanitaria global, la primera del mundo moderno".

"Las principales economías del mundo están contrayéndose. Nuestra biodiversidad parece estar al borde del colapso, con millones de especies al borde de la extinción", ha alertado antes de recordar que algunos "actores malignos" están incrementando la amenaza contra una "forma de vida" impulsada por el "multilateralismo".

Así las cosas, ha abordado la cuestión de la migración y ha lamentado el terrible incendio registrado en el campamento de Moria, en la isla de Lebos, a principios de septiembre. "Grecia no puede hacer frente a este asunto sola", ha asegurado Mitsotakis, que ha recordado que a pesar de que la migración se ha reducido, los guardacostas "siguen salvando la vida a hombres, mujeres y niños que atraviesan el Mediterráneo desesperados".

"Este es un fracaso colectivo de la comunidad internacional y tenemos que hacer todo lo que podemos para hacerle frente. Compartimos la culpa. Por eso tenemos que hacer más para atacar de raíz las causas de este tipo de migración: la pobreza, la explotación, la violencia, la guerra", ha sostenido. "El problema nunca desaparecerá hasta que lo hagamos", ha concluido.