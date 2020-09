Hombres, tres veces más probable que mueran por Covid-19 que mujeres

El género masculino reporta un alto índice de mortalidad reportada a causa de sospecha o confirmación de Covid-19 con un 72% de ocurrencia mientras que el género femenino tiene el 26% y finalmente los casos en donde no se ha determinado el género en los reportes de personas fallecidas es el 2%.

Así lo reportó el titular de la Consejería Jurídica y de Servicio Legales de la Ciudad de México, Néstor Vargas, en su Segundo Informe de actividades.

Es decir que, acorde a la estadística que genera el sistema, puede decirse que la mortalidad en hombres es tres veces más probable que en las mujeres.

"El 68% de la ocurrencia de fallecimientos por edad se encuentra en los rangos de los 40

a los 80 años, mientras que el otro porcentaje se encuentra diseminado en los otros rangos registrados", señaló la Consejería.

ALCALDÍAS CON MÁS INCIDENCIA DE CASOS

Iztapalapa con 25%

Gustavo A. Madero con 13%

Cuauhtémoc con el 10%

EN DOMICILIOS, 61% D EMUERTES POR CORONAVIRUS

La Consejería Jurídica y de Servicios Legales también dio a conocer que 61% de los fallecimientos por sospecha o confirmación de Covid-19 se ubicaron en domicilios de la Ciudad de México.

Lo anterior, al hacer referencia al protocolo sobre manejo de personas fallecidas por coronavirus, en el que se establecieron los escenarios posibles donde una persona pudiera morir.

Con base en lo anterior, hay tres lugares donde una persona puede fallecer por el virus: domicilio, hospital y vía pública; sin embargo, más tarde se añadió el reclusorio como escenario de los parámetros, ya que este no se tenía previsto en el protocolo.

El hogar es el primer lugar previsto donde alguien puede fenecer por el SARS-CoV-2, el segundo lugar es el hospital, con un 34%; le sigue la vía pública, con 3% y al final de los porcentajes se posicionan los reclusorios, con 2%.

Por otra parte, de acuerdo con las cifras recabadas hasta el 31 de julio de 2020, sólo el 45% del total de registros por Covid-19 habían solicitado apoyo del Gobierno de la CDMX. Esta cifra está compuesta por diversas variables, ya que los apoyos consisten en

sanitizaciónes, solicitudes de médico certificante, intervención de la Fiscalía General

de Justicia, a través de Ministerio Público y el Tribunal Superior de Justicia ambos de la Ciudad de México por medio de la intervención del Instituto de Ciencias Forenses (Incifo).

TRES PREGUNTAS A…

Mauricio Rodríguez Alvarez, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

¿A qué se debe que mueran más hombres que mujeres?

Podría deberse a muchas razones, uno podría ser incremento en el riesgo de exposición, que los hombres salgan más al transporte público para una actividad laboral y social. También otro de los elementos podría ser que los hombres retrasan la búsqueda de la atención médica por un estigma cultural y por una presión social de que deben de ser fuertes y deben de aguantarse y en ese momento de estarse aguantando y hacerse los fuertes, la enfermedad evoluciona y se complica.

¿La presión social en los hombres sería entonces el principal riesgo de complicación?

Las estadísticas de suicidio también indican que los hombres es la población más afectada y parte es porque no se promueve y no es socialmente aceptado que los hombres sean débiles y necesiten ayuda, al contrario, en muchos círculos sociales los hombres deben hacerse los fuertes y deben de aguantar todo lo que les pase y en el caso de una enfermedad así no hay que jugar a ser el fuerte, al contrario, hay que ayudarnos entre todos, todos somos débiles. Pero quiero aclarar que esto es un elemento que se suma a otros factores de mortalidad como las enfermedades que agravan el virus: la obesidad, hipertensión y diabetes.

¿Qué llamado hacer al género masculino debido a la alarmantes cifras?

Poner atención, todos debemos poner atención para evitar contagios, prevenir complicaciones y proteger a los vulnerables y esas indicaciones son el uso del cubrebocas, mantener la sana distancia, evitar lugares concurridos, evitar sitios cerrados y promover la higiene de manos. No hay que jugarle al valiente, si eres hombre o mujer o lo que tu decidas tienes que cuidarte para evitar que se complique la enfermedad en ti y contagies a otros en tu comunidad.

