Fútbol.- Koeman: "Lo de Luis Suárez fue una decisión del club que yo apoyé"

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

El entrenador del FC Barcelona, Ronald Koeman, ha asegurado que no es "el malo de la película" en el 'caso Luis Suárez', y ha desvelado que su marcha fue "una decisión del club" que él apoyó, explicando que no supone "ningún problema" hacer cambios en el equipo, además de entender que el argentino Leo Messi esté "triste" con la marcha del uruguayo, pero recalcando que no tiene "ninguna duda" respecto a su compromiso.

"Tengo que decir que parece que yo soy el malo de esta película, pero no es así. Después de mi llamada a Luis he demostrado respeto por la persona y jugador que es, y él ha entrenado al máximo. Le dije a Luis que tenía complicado jugar, pero que si se quedaba era uno más de la plantilla. Son decisiones de parte del club. Antes de que yo firmase mi contrato con el Barça, el club estuvo pensando en cambiar cosas", confesó en rueda de prensa previa al partido ante el Villarreal.

En este sentido, reconoció que él trató de "apoyar estar decisiones". "Pero no ha sido solo una decisión por mi parte como entrenador, sino que son decisiones del club también. Se nota que hay gente muy joven con posibilidades. Estas cosas son parte del fútbol. Con Luis nos respetamos, hemos hablados claramente sobre su futuro. Le deseo toda la suerte del mundo en el Atlético de Madrid", explicó.

Además, el preparador neerlandés aseguró que desde su llegada "nunca" ha tenido "un día tranquilo". "Si hay que hacer cambios, siempre hay gente en contra y a favor, no es problema para mí. Estoy en el club más importante del mundo, hay expectación. Ojalá que tengamos un poco más de tranquilidad para concentrarnos en nuestro trabajo", deseó.

También restó importancia al enfado de Leo Messi por la marcha del uruguayo, y reiteró su confianza en él. "Es normal que un jugador esté un poco triste después de que un amigo se marche del club. Lo más importante es cómo Leo ha estado en los entrenamientos y en los partidos, y ha sido un ejemplo para todos. No he visto ningún entreno en el que no haya estado bien, aunque esté afectado. Lo ha demostrado en los entrenamientos del viernes y de esta mañana y lo va a demostrar en los partidos. No tengo ninguna duda sobre Leo en ese sentido", apuntó.

"NO ES VERDAD QUE NO CUENTE CON RIQUI PUIG"

Por otra parte, habló de la situación de jugadores como Riqui Puig o Carles Aleñá. "En el caso de Riqui, hay mucha competencia en su posición. No es verdad que no cuente con él, porque mañana estará en la lista", dijo. "Los jugadores jóvenes tienen que jugar minutos, si no es con el primer equipo, tiene que ser con el Barça B o con otros equipos. Si Riqui y Aleñá deciden quedarse, van a tener oportunidades para que yo piense diferente", añadió.

Sin embargo, se rindió al nivel de Ansu Fati. "Ansu es un gran talento, hay pocos jugadores a su edad que estén demostrando ese nivel. Si ha debutado en la selección absoluta quiere decir algo, Luis Enrique lo conoce. Es un jugador de futuro para el club, es algo impresionante a su edad, ya tiene nivel para jugar en el Barcelona en el primer equipo".

Koeman, que aseguró que a Marc-André Ter Stegen le quedan "un par de semanas más" de baja y que se mostró "muy contento con Neto" y con el resto de porteros, tiene mucha esperanza puesta en el brasileño Philippe Coutinho. "Hay que poner a cada jugador en su mejor posición. Philippe puede jugar de '10', en banda izquierda con mucha libertad, pero su calidad es arriba, cerca del área contraria. Le gusta ayudar al equipo defensivamente. Queremos que pueda demostrar su calidad de cara al área contraria. Me gusta este jugador y ojalá que triunfe en el Barça esta temporada", subrayó.

Sobre quién acompañará a Messi y Griezmann arriba, declaró que tanto Ansu Fati como Trincao y Ousmane Dembélé tendrán opciones. "No se puede hablar de ventaja, necesitamos a todos los delanteros que tenemos. Vamos a afrontar muchos partidos esta temporada, esta semana tres, y hay que cambiar para tener gente fresca. Tenemos bastantes posibilidades de cambiar gente arriba", expuso.

Tampoco descartó los fichajes de Lautaro Martínez y Memphis Depay. "Nada está descartado. Solo hablo de jugadores que están", dijo. "Hay dos semanas más de tiempo para intentar mejorar la plantilla, y puede haber alguna salida más. Hemos trabajado bien, sabemos cómo podemos jugar, y estamos preparados otra vez para el inicio complicado de Liga contra el Villarreal, con tres partidos seguidos. Lo que puede pasar con los jugadores, ya lo veremos", prosiguió.

"EL EQUIPO TENDRÁ UN SISTEMA DIFERENTE AL DE LOS ÚLTIMOS AÑOS"

Sobre el comienzo de LaLiga Santander este domingo ante el Villarreal, Koeman afirmó que están "preparados". "Nos falta ritmo de partidos, algo que sí tienen otros equipos y que puede ser la diferencia. Hay que poner energía en cosas que están en tus manos, lo que fuera no es de interés. Tenemos que preparar al equipo para el inicio de Liga", explicó.

En este sentido, recalcó que deben "mejorar cosas". "En defensa el equipo tendrá un sistema diferente al de los últimos años, queremos presionar más arriba y no bajar tanto. Es un cambio bastante radical y cuesta mejorar cosas, se tiene que entrenar. Necesitamos tiempo, pero en los últimos partidos hemos visto un equipo con más ritmo de balón, que ha presionado bien, que roba más. El equipo tiene que juntarse cuando no tiene el balón", indicó.

"El juego va a ser diferente, el sistema va a ser diferente, la presión, también diferente. A partir del 4-5 de octubre, contestaré esta pregunta. Buscamos siempre jugadores para mejorar al equipo. Hay que entender que el tema económico del club es muy complicado, y puede ser que lo que yo quiera no sea posible. Vamos a trabajar durísimo para lograr lo que queremos lograr", concluyó.