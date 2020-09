Fiestas clandestinas y hasta ferias en la CDMX elevan riesgo de contagio

Las fiestas clandestinas en la CDMX, como las del pasado 15 de septiembre, podrían extender aún más el semáforo naranja que ya acumulará 14 semanas.

Vlogger destapa las fiestas clandestinas en medio de la pandemia Las autoridades de la CDMX llamaron a quedarse en casa y no realizar fiestas el 15 y 16 de septiembre, pero a algunos jóvenes este llamado poco les importó

CDMX inicia ensayo clínico de medicamentos contra Covid-19 En esta iniciativa participarán 360 habitantes de la capital, a quienes se suministrarán dos medicamentos para combatir la enfermedad.

De acuerdo con las autoridades de salud, el Covid-19 puede manifestarse a los dos a hasta los 14 días después de la exposición con el virus, por lo que si algunas personas acudieron a fiestas patrias sin conservar las medidas de higiene y sana distancia, pudieron estar expuestos al virus y ya empezaron o podrían comenzar a experimentar síntomas esta semana.

Por ejemplo, hace unos días el vloggero Dominguero destapó cómo se realizó una fiesta clandestina en la CDMX en donde una casa se convirtió en un antro con iluminación, alcohol, casi 500 invitados, dj's y hasta un leopardo.

Hasta un Leopardo salió a la fiesta. / Captura de pantalla Dominguero.

Al respecto, Mauricio Rodríguez, profesor de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de la UNAM para el Covid-19, explicó a Publimetro que cualquier evento que junte a la gente incrementa los riesgos de contagio, es decir, desde fiestas clandestinas hasta velorios, oficinas, mercados y ferias.

Asimismo, indicó que en otras entidades como Tabasco y Chapas cuando hubo fiestas o se permitieron más actividades, hubo un rebote en la enfermedad, y esto podría suceder también en la capital del país.

“Probablemente si vamos a ver ahorita un incremento en el número de casos, podrían ser los que se juntaron en el grito de manera irresponsable, pero también a muchas actividades que se han estadio abriendo en las últimas semanas y también podría ser atribuible a eso: hay más gente en la calle, más actividades reactivándose, horarios más extendidos, etc.”, comentó.

El 15 de septiembre había en la CDMX 113 mil 118 casos de Covid-19 y para el 26 de septiembre la cifra se elevó a 123 mil 46, es decir, casi 10 mil más.

Cualquier fiesta puede aumentar el riesgo de contagios. / Captura de pantalla Domingueri

Algo parecido ocurrió en mayo, pues aunque se invitó a las personas a no hacer reuniones por el Día de las Madres, muchas capitalinos se juntaron a celebrar y los casos se elevaron, de acuerdo a gráficas del propio gobierno capitalino.

Por último, Mauricio Rodríguez expuso que es necesario que la gente colabore para detener los contagios, pues las autoridades dan las recomendaciones, pero muchas veces no son escuchados por la desinformación que hay en algunos medios de comunicación, porque no hay cultura científica y porque simplemente la gente ya se cansó del encierro.

Sin ferias

En este sentido, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, subrayó que las ferias no están permitidas en la CDMX pues pueden ser un foco de contagio, y que platican con los ferieros, principalmente los de Gustavo A. Madero, para que no se instalen.

“Estamos trabajando con el alcalde, en muchos de estos casos no tienen permiso y se instalan, entonces no queremos llegar con la policía a quitarlos, sino realmente platicar con ellos, ver qué apoyos necesitan. En particular, en Gustavo A. Madero, este tema es muy importante, entonces hemos estado colaborando con el alcalde para ver de qué manera –como siempre– balanceamos el tema de los ingresos económicos para las familias y, al mismo tiempo, la protección sanitaria”, sostuvo.

