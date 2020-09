Vlogger destapa las fiestas clandestinas en medio de la pandemia

Ni el Covid-19 y muchos menos el llamado a evitar reuniones el 15 de septiembre, impidieron que un grupo de jóvenes realizarán una fiesta clandestina y convirtieran una casa en un antro con iluminación, alcohol, casi 500 invitados, dj's y hasta un leopardo.

A través de su canal en redes sociales Dominguero, el vlogger reveló cómo festejaron los juniors millonarios de la CDMX las fiestas patrias. En el video narra algunas de las excentricidades que sucedieron en la casa de “Fofo”, quien vive en una de las zonas más lujosas de la capital del país.

“Lo más importante de una fiesta es la ambientación y un buen DJ, por consiguiente se encargaron de que esa casa fuera un completo antro privado, así que obviamente tuvieron que contratar un equipo audiovisual, el cual formaba parte de DJ, iluminación, toda clase de efectos visuales, porque ya sabes que a los niños millonarios no se les puede sacar el 'capicho', así que si los antros no están abiertos y no se pueden gastar sus millones en dichos antros, ellos se van a encargar de hacer los antros en sus propias casas”, indicó en su canal.

Hasta un Leopardo salió a la fiesta. / Captura de pantalla Dominguero.

En esta residencia de tres niveles había cientos de botellas de champagne, cuyo precio oscila en mil 400 pesos por botella, pero el anfitrión de la casa señaló que si le vas a meter alcohol a tu cuerpo, que sea lo mejor.

La fiesta tuvo alcohol, diversión, nada de sana distancia y demás. / Captura de pantalla Dominguero

Durante la fiesta, además de alcohol y mujeres, “Fofo” sacó a pasear a un cachorro de leopardo que posee como mascota, el cual fue el centro de la fiesta por unos mementos, pues salió un rato a convivir con los invitados.

“Obviamente yo sé que por esta acción la va a caer muchísimo geit porque al fin y al cabo esto no es algo que se tendría que hacer, de hecho ese animal está súper bien cuidado, pero pues él decidió enseñárselos a sus amigos más cercanos, pero pues obviamente se salió de control y acabó siendo el protagonista de toda la noche. Que de hecho me sorprende muchísimo que el leopardo esté tan domesticado que realmente no se puso agresivo, no atacó y estuvo tranquilo a pesar de la música y todo ese desma*%ç”, relató Dominguero.

Llevaron el antro a su casa y hubo de todo en la fiesta. / Captura de pantalla Dominguero.

La casa cuenta con alberca, por lo que la fiesta siguió y terminó hasta la madrugada. Al día siguiente, la casa apareció completamente desordenada e incluso una persona estaba dormida en la sala. “Fofo” aprovechó para aclarar la presencia de su leopardo y pidió a las personas que no se impresionen tan fácil.

“La gente se impresiona fácil, son legales, traen su chip, tengo su plan de manejo en donde estoy dado de alta como zoológico literal, el plan de manejo es algo así… hay un gran trabajo detrás, sino cualquiera los tendría. Éramos creo 20 invitados y terminó siendo un caos, literal, como Proyecto X, yo creo unas 500 personas (estuvieron en la fiesta)”, explicó 'Fofo'.

No hacer fiestas

En la CDMX las reuniones o fiestas multitudinarias están prohibidas y más en lugares cerrados. De igual forma los antros, bares y discotecas no pueden operar hasta que el semáforo se encuentre en verde.

La fiesta se prolongó hasta la madrugada y una persona quedó inconsciente. / Captura de pantalla Dominguero

Algunos antros en la CDMX pueden convertirse en restaurantes y operar cin un 30 o 40% de aforo, sin embargo, algunos lugares ya sobrepasan este límite, por lo que han emepzado a suspenderse o clausurarse.

De acuerdo con las autoridades de salud, el Covid-19 puede manifestarse a los dos a hasta los 14 días después de la exposición con el virus, por lo que si algunas personas acudieron a fiestas patrias, en breve comenzarían a presentar síntomas del virus y por ende los casos podrían aumentar.

