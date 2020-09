Fútbol.- Pellegrini: "Penalti, expulsión, el VAR y el Real Madrid juntos es demasiado"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, lamentó la derrota contra el Real Madrid (2-3) en la tercera jornada de Liga y aseguró que "jugar contra el Madrid, el VAR, el penalti y la expulsión es demasiado", además de elogiar la actitud de sus jugadores, sobre todo en la primera parte del choque.

"Penal, expulsión, el VAR, y el Madrid juntos es demasiado. El árbitro es el encargado de impartir justicia, seguramente tenga razón, hay que revisar las imágenes. Me quedo con lo que hizo el equipo once contra once, hay que ver la posición de Benzema en el autogol de Emerson, pero lo decide la televisión y el VAR", dijo el técnico chileno.

"Me quedo con la sensación de que el Betis está en el camino correcto. Hicimos un buen partido contra el Real Madrid, sobre todo en el primer tiempo. Marcamos dos goles y creamos muchas ocasiones claras. Luego en el segundo tiempo se fue equilibrando, incluso cuando estábamos con diez hombres el Madrid estaba haciendo tiempo", añadió Pellegrini.

"Nosotros salimos como siempre y es verdad que el 2-2 podía haber llegado en cualquier momento", comentó el técnico verdiblanco, que no quiso polemizar más con la jugada del penalti de Bartra sobre Borja Mayoral. "No estoy molesto con el arbitraje, el partido fue igualitario hasta la expulsión", recalcó.

Además, Pellegrini también fue preguntado por Claudio Bravo, que no fue titular sorprendentemente y dejó su sitio a Joel Robles. "Vamos a ver, tuvo una pequeña distensión en la rodilla, a ver si se recupera 100%, pero la actuación de Joel me dejó absolutamente conforme, no tuvo ninguna responsabilidad en la derrota. Vamos a evaluar a Cluadio antes del próximo partido", finalizó.