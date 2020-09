Líbano.- Macron critica la "traición colectiva" de la clase política libanesa, que no consigue formar gobierno

Critica en particular a Hezbolá que "no debe creerse más de lo que es"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha cargado duramente este domingo contra la "traición colectiva" de la clase política libanesa ante su incapacidad para formar un gobierno para superar la actual crisis política, social y económica en la que se encuentra sumido el país.

Los partidos libaneses "tienen toda la responsabilidad" de este fracaso "grave", ha declarado Macron en rueda de prensa desde París. Para el mandatario galo, los políticos libaneses tienen una "última oportunidad" para respetar los compromisos adquiridos, construir un "gobierno finalista y obtener ayuda internacional".

"La hoja de ruta del 1 de septiembre se mantiene (…). Es la única iniciativa que se toma a nivel nacional, regional e internacional (…), no se retira de la mesa (…), pero ahora depende de los políticos libaneses aprovechar esta última oportunidad", ha indicado Macron.

Macron visitó Beirut a principios de septiembre y obtuvo de los partidos políticos libaneses el compromiso de formar un gobierno con ministros "competentes" e "independientes" en un plazo de dos semanas que ha expirado este domingo.

"Me avergüenzo" de los dirigentes libaneses", ha reprochado el mandatario francés, que se ha referido a un "sistema de corrupción donde todo el mundo se pone de pie porque todo el mundo está tocado". "Unas pocas decenas de personas están derribando un país", ha remachado.

El sábado renunció a formar gobierno el último primer ministro designado, Mustafá Adib, ante la falta de consenso entre las partes pese a la urgencia de llevar a cabo las reformas exigidas por el comunidad internacional para desbloquear miles de millones de dólares en ayuda.

Esta renuncia parece marcar el fracaso de la iniciativa lanzada por el presidente francés tras la monumental explosión del 4 de agosto en el puerto de Beirut que causó 190 muertos y miles de heridos.

CRÍTICAS A HEZBOLÁ

Macron se ha referido en particular al partido islamista Hezbolá que "no debe creerse más fuerte de lo que es". Hezbolá "no puede ser al mismo tiempo un ejército en guerra contra Israel, una milicia desatada contra la población civil en Siria y una parte respetable en el Líbano. Depende de él demostrar que respeta a los libaneses en su conjunto. En los últimos días ha demostrado claramente lo contrario", ha subrayado.

El presidente libanés, Michel Aoun, avisó esta misma semana de que el país "se dirige al infierno" sin un gobierno con plenas competencias y era el encargado de anunciar el sábado que aceptaba la dimisión de Adib y que se dispone a tomar "las medidas previstas en la Constitución", previsiblemente para encargar a otra persona que tome las riendas.

Macron ha realizado dos visitas oficiales a Líbano en las que ha intentado impulsar un cambio de Gobierno tras las devastadoras explosiones del puerto de Beirut, que desencadenaron una nueva oleada de protestas contra las autoridades en el marco de una profunda crisis económica, política y social que derivó en la dimisión del primer ministro, Hasán Diab, quien se encuentra en funciones a la espera de la formación del nuevo Ejecutivo.