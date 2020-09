Tenis.-Tenis/Roland Garros.- (Previa) Rafa Nadal inicia el reto de igualar a Federer y de alargar su leyenda en París

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El tenista español Rafa Nadal iniciará este lunes la búsqueda de su decimotercera victoria en Roland Garros, tercer y último 'Grand Slam' de la temporada, que ha hecho prácticamente coto suyo desde su aparición en 2005 y que este año se presenta lleno de retos y atractivos.

Después de no participar en la gira americana y saltarse la defensa de su título en el US Open por la amenaza del coronavirus, el 12 veces campeón en la arcilla roja parisina intentará mantenerse en el trono de un 'grande' aparentemente más abierto por las inusuales condiciones a las que se enfrentarán los tenistas.

"Las condiciones de juego son las más complicadas que he conocido aquí. La pelota es muy pesada, muy lenta, hace frío, las condiciones son lentas, he tenido menos preparación de la habitual… Es cierto que son las mismas condiciones para todos y estoy aquí para luchar", apuntó el pasado viernes en rueda de prensa el balear, que no llegó a la capital francesa 'asustando' tras perder ante Diego Schwartzman en cuartos de Roma, aunque sigue señalado como el gran favorito.

Pese a todos estos alicientes, Nadal, ganador en Roland Garros los tres últimos años, está seguramente ante una buena oportunidad para igualar los 20 'Grand Slams' del ausente Roger Federer y, si lo consigue, lo hará además siendo el primero en alcanzar el simbólico número de 100 victorias en París.

De momento, parte con 93, por sólo dos derrotas, y buscará la primera este lunes en la Philippe-Chatrier, que ya tiene su techo retráctil en caso de lluvia y añadir otro posible condicionante, ante el bielorruso Egir Gerasimov, 83 del mundo y que hará su debut en el cuadro final de Roland Garros en un duelo inédito hasta el momento que cerrará el día en la Central.

A partir de ahí, en su camino hacia la segunda semana podría tener escollos complicados como el japonés Kei Nishikori, en tercera ronda, y el italiano Fabio Fognini, que ya sabe lo que es ganarle en tierra y en varias ocasiones, en octavos, mientras que en cuartos podría esperar el alemán Alexander Zverev y en semifinales, Dominic Thiem, reciente ganador del US Open y con el que ha jugado las dos últimas finales.

Por el otro lado va el serbio Novak Djokovic, en forma tras proclamarse campeón en Roma y que este año sólo ha perdido un partido, el de la descalificación en Nueva York. Al de Belgrado se le ha resistido este 'grande', que sólo ha ganado en una ocasión (2016), pero si repite sería el primero en la Era Open en ganar al menos en dos ocasiones uno de los cuatro 'Grand Slams'.

Este lunes también será el día del debut de la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza, la mejor baza de la 'Armada' femenina. La de Caracas, undécima cabeza de serie, fue campeona en París en 2016 y llega a la cita dejando buenas sensaciones en el torneo de Roma, donde cayó en un competido encuentro ante la rumana Simona Halep.

El estreno de la doble ganadora de 'Grand Slam' en la capital francesa será en el segundo turno de la pista Simonne-Mathieu ante la eslovena Tamara Zidansek, de 22 años y número 82 del ranking de la WTA a la que nunca se ha enfrentado.