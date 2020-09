Iniciamos la semana con lluvias vespertinas y nocturnas en CDMX

El pronóstico del clima CDMX hoy nos muestra un nuevo panorama lluvioso para la capital y el centro de México.

Sin embargo, fuentes meteorológicas auguran para esta semana un descenso en las precipitaciones, aunque se presentarán algunos chubascos.

CDMX inicia ensayo clínico de medicamentos contra Covid-19 En esta iniciativa participarán 360 habitantes de la capital, a quienes se suministrarán dos medicamentos para combatir la enfermedad.

Así estará el clima CDMX hoy

La Ciudad de México iniciará la semana con cielos muy nublados. Se espera que las lluvias se han presente durante la tarde y noche.

Según The Weather Channel, la temperatura máxima será de 23º C y la mínima de 13º C. Se presume que las tormentas eléctricas también generen ráfagas de viento intensas, por lo que te recomendamos estar alerta.

CDMX permanece en semáforo naranja; apertura de oficinas se retrasa La jefa de gobierno de la CDMX informó que, durante la semana del 28 de septiembre al 4 de octubre, no se tiene planeado abrir otras actividades.

Así será el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional informó sobre dos canales de presión que afectan el occidente, centro y sureste del territorio.

La onda tropical 37 provocará lluvias intensas en el sur y centro del país. Asimismo, el frente de frío ocasiona descenso de temperaturas en norte, noreste y oriente.

Para hoy, se estima el siguiente pronóstico del tiempo:

Lluvias muy fuertes con lluvias puntuales intensas: Tamaulipas , San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas.

, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Nuevo León, Nayarit, Querétaro e Hidalgo.

Nuevo León, Nayarit, Querétaro e Hidalgo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco y Campeche.

Jalisco, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Tlaxcala, Guerrero, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos: Sinaloa, Coahuila, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo.

Sinaloa, Coahuila, Ciudad de México, Morelos, Yucatán y Quintana Roo. Lluvias aisladas: Baja California Sur y Durango.

Baja California Sur y Durango. Evento de Norte con rachas de 90 a 100 km/h y oleaje de 3 a 4 metros de altura significativa, durante la noche : Costas de Tamaulipas y Veracruz.

: Costas de Tamaulipas y Veracruz. Viento con rachas de 70 a 80 km/h: Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Vientos con rachas de 60 a 70 km/h: Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato.

Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco y Guanajuato. Viento con rachas de 50 a 0 km/h: Mar de Cortés y Sonora.

Mar de Cortés y Sonora. Temperaturas máximas de 40°C a 45°C: Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Baja California, Baja California Sur y Sonora. Temperaturas máximas de 35°C a 40°C: Sinaloa, Durango (noreste), Nayarit, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

También le puede interesar: