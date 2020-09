Coronavirus.- Kenia prorroga dos meses el toque de queda pero reduce su duración y legaliza la venta de alcohol

El presidente dice que las escuelas no reabrirán sus puertas hasta que las autoridades no lo consideren seguro

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha anunciado este lunes una prórroga de dos meses del toque de queda impuesto en el país africano a causa del coronavirus, si bien ha rebajado su duración dos horas y ha autorizado la venta de alcohol en restaurantes y bares.

El mandatario ha indicado que en toque de queda entrará en vigor a las 23.00 horas –dos horas más tarde que hasta ahora– y concluirá a las 4.00 horas (hora local) y ha agregado que los bares podrán reabrir sus puertas a partir de mañana. "Ya podéis beber", ha manifestado.

Asimismo, ha recalcado que las misas, bodas y funerales podrán contar con hasta 200 personas –el doble que hasta ahora–, si bien ha manifestado que las escuelas no reabrirán hasta que las autoridades no lo consideren seguro, según ha informado el diario keniano 'The Star'.

"Ahora que estamos en una nueva normalidad, hacemos frente a una mayor paradoja sobre si la curva se está aplanando aún", ha señalado, al tiempo que ha incidido en que "aún no se ha ganado la guerra, ya que existe la oportunidad de una segunda ola". "El enemigo está aún entre nuestras fronteras", ha remachado.

Las autoridades kenianas han confirmado hasta la fecha 38.168 casos de coronavirus, con 691 fallecidos, según datos facilitados por los Centros de África para el Control y la Prevención de Enfermedades (África CDC), dependientes de la Unión Africana (UA).