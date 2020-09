Desconecta.- VÍDEO: Una joven practica tocando el violín mientras acuna a una gata

MADRID, 28 sep. (EDIZIONES)

El vídeo de una gata escuchando a su dueña practicar con el violín mientras está acurrucada en una riñonera es uno de esos virales capaces de enternecer el corazón de cualquiera.

El clip en cuestión fue compartido en redes sociales por Esther Abrami, una joven violinista francesa, de 23 años, que tuvo que improvisar este invento para que su gata recién acogida se sintiera más a gusto.

Esther puso la cámara a grabar mientras tocaba la canción 'Après au Rêve', de Gabriel Fauré, para la gata Remila, de tan solo un mes de vida.

El problema es que, cada vez que tocaba, Remila se ponía a maullar sin consuelo, así que la joven decidió acurrucarla en la riñonera para ver si así se sentía mejor.

Al principio, estaba intrigada e inquieta, pero después disfrutó del invento tanto que hasta se quedó dormida con la música.

"Cuando llegó pesaba menos de 400 gramos, estaba asustado y tenía problemas respiratorios. Me alegra decir que después de 7 días de biberones y abrazos constantes, Remila se ha convertido en una de las gatas más amigables que he visto. Me sigue absolutamente a todas partes y se niega a que la deje sola en el suelo", escribió la joven en la publicación de Facebook que se hizo viral.