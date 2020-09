España.- El Gobierno pide que se convoquen elecciones en Cataluña "cuanto antes" tras la inhabilitación de Torra

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha defendido este lunes la necesidad de que se convoquen "cuanto antes" elecciones en Cataluña tras confirmarse la inhabilitación del hasta ahora presidente catalán, Quim Torra. Además, ha apostado por retomar la mesa de diálogo, con los representantes que elijan los partidos que conforman el Gobierno catalán.

En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, Calvo ha rechazado comentar la decisión del Tribunal Supremo, porque "no toca al poder Ejecutivo hacerlo", pero sí ha asegurado que, en esta situación, "convendría que Cataluña entrara en otro espacio en el que sean los catalanes los que hablen, cuanto antes, mejor".

"Sería muy útil para afrontar el inicio de esta legislatura una relación de reencuentro y cooperación con Cataluña lo más fructífera posible. Tenemos mucho por hacer en este país. Sería conveniente que respetando los elementos de legalidad, cuanto antes esté Cataluña en condiciones de tener capacidad de trabajo con el Gobierno", ha asegurado.

MESA DE DIÁLOGO, SIN TORRA COMO PRESIDENTE

Además, ha confirmado la intención del Gobierno de seguir adelante con la mesa de diálogo con la Generalitat que se creó en febrero, y ha señalado que serán los partidos que conforman el Gobierno catalán los que "decidirán quiénes son sus representes", ya sin Torra como presidente, tras haber sido inhabilitado.

Así lo ha asegurado tras ser preguntada en concreto sobre sus declaraciones en las que avisó de que Torra no podría sentarse si era inhabilitado. "Cuando yo hice referencia a esto, obviamente me refería a Torra investido de su condición de president. Como president, no, evidentemente. Pero en esa mesa se sentaron dos partidos políticos que decidirán quiénes son representantes", ha explicado.

"En cualquier caso, ya dijimos que los presidentes, tanto de Cataluña como el presidente del Gobierno de España, ya no se sentarían en la siguiente reunión", ha apostillado la vicepresidenta.

Asimismo, ha insistido en que el Gobierno ya dijo que estaba dispuesto a retomar los trabajos de esa mesa cuando la Generalitat les ofreciera una fecha. "Por nosotros no ha dejado de convocarse esa mesa de diálogo, porque creemos que ahí es donde tienen que estar las salidas y soluciones que España y Cataluña esperan", ha enfatizado.