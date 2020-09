Portaltic.-Un juez de EEUU bloquea de forma temporal la prohibición de TikTok en tiendas de aplicaciones

MADRID, 28 (Portaltic/EP)

El juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el distrito de Columbia Carl Nichols ha bloqueado de forma temporal la prohibición de la 'app' de vídeos cortos TikTok en tiendas de aplicaciones.

El Gobierno de Estados Unidos emitió la semana pasada una orden por la que prohibía que la aplicación de origen chino TikTok estuviera disponible en las tiendas de aplicaciones de Google, Play Store, y Apple, App Store.

Se esperaba que la prohibición entrara en vigor en la medianoche de este lunes, pero con la orden judicial emitida por el juez Nichols la aplicación debería estar disponible en las tiendas de 'apps' hasta al menos el 12 de noviembre, cuando entrarán en vigor más restricciones que dificultaría el funcionamiento de TikTok.

John Hall, abogado de TikTok, señaló en la audiencia celebrada este domingo, que una prohibición de la aplicación "no sería diferente a que el Gobierno cierre las puertas a un foro público", según ha recogido el diario The New York Times.

Por su parte, el Gobierno argumentó que las medidas responden a los temores de que TikTok pudiera enviar datos a las autoridades de China.

A principios de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que su Gobierno prohibiría la aplicación de TikTok el 15 de septiembre si no alcanzaba un acuerdo de venta sobre sus operaciones en el país antes de esa fecha.

TikTok llegó a un acuerdo con Oracle y Walmart para crear TikTok Global, una entidad en la que las empresas estadounidenses poseerían una participación del 20 por ciento.

En este sentido, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien inicialmente dio su aprobación al acuerdo, afirmó que no podría aprobarlo si Oracle no tenía el control sobre TikTok.