Critican a Cuauhtémoc Blanco por demeritar denuncias de violación

En promedio ocurren al día más de una violación y más de un abuso sexual en Morelos, a pesar de esto, el gobernador de la entidad, Cuauhtémoc Blanco, demerita el trabajo de la Fiscalía estatal para poder combatir estos delitos.

Hace unos días se dio a conocer que el diputado local Marcos Zapotitla Becerro fue acusado de una supuesta violación en contra de una extrabajadora y el gobernador aseguró que Fiscalía estatal preparó esta carpeta de investigación en dos minutos, con el objetivo de atacarlo políticamente.

Ante estos dichos, los abogados de la víctima le pidieron al gobernador mesura y una disculpa pública, pues estos dichos, dijeron, están llenos de odio.

El gobernador debe rodearse de gente preparada, destaca especialista. / Foto: Cuartoscuro

“Por lo que respecta a sus declaraciones y como asesores jurídicos de la víctima solicitamos de manera respetuosa una disculpa pública, ya que las palabras empleadas en sus dichos es un claro ejemplo de irresponsabilidad, discriminación, odio y en especial una falta de respeto hacia la víctima, toda vez que el delito denunciado no fue un teatro y mucho menos una fabricación de dos minutos”, señalaron los abogados en una carta pública.

De igual forma, le solicitaron a Cuauhtémoc Blanco abstenerse de dar declaraciones respecto a esta investigación. “Le solicitamos mejor atienda las necesidades de la administración pública poniendo en primer lugar la seguridad de la ciudadanía, que esa sí es su responsabilidad y competencia”.

En este sentido, Cristina Balderas, presidenta del PRD en Morelos, calificó de misóginas las declaraciones del gobernador, pues, dijo, debería ponerse del lado de las víctimas y debería solicitar que el diputado local del PES se separe de su cargo para enfrentar, como cualquier ciudadano, a las autoridades.

“Irresponsable por parte del gobernador, él debería de estar solicitando la separación inmediata del cargo de su representante popular, ya que pertenece a su partido político, es lamentable que tengamos autoridades misóginas y autoridades que no defienden el derecho de las mujeres”, indicó.

Foto: Margarito Pérez | Cuartoscuro

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Nacional de seguridad Pública reporta que de enero a agosto en Morelos se reportaron:

288 abuso sexual

265 violación simple

27 feminicidios

asta el momento, Marcos Zapotitla Becerro continúa como legislador, aunque ya le fue quitada la Comisión de Género que presidía y podría enfrentar un desafuero en los próximos días.

“Yo no soy un delincuente y lo dije muchas veces en tribuna a mí no me metan en ese costal de corrupción, yo no tengo familiares como jefes de plaza; no tengo que pedir favores, no tengo ningún compromiso en instituciones que pongan en entredicho mi honorabilidad y manera de conducirme, por eso acudiré a la FGE para que se me otorgue la lectura de derechos y enterarme de los términos de esta supuesta investigación”, sostuvo el legislador.

