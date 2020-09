Bruselas prohíbe la prostitución para frenar al Covid-19

Las autoridades de Bruselas decidieron prohibir la prostitución hasta nuevo aviso en un intento por frenar la propagación del coronavirus en la capital de Bélgica.

¿Qué esperar del primer debate de Trump vs. Biden? El martes 29 de septiembre, ambos candidatos presidenciales se enfrentarán para discutir los principales temas que preocupan a Estados Unidos antes de las elecciones de noviembre.

Además, las autoridades han cerrado tres hoteles que albergaban a trabajadoras sexuales porque no se respetaban las normas de distancia social, dijo Wafaa Hammich, vocera de la ciudad, a The Associated Press el martes. Se reforzarán los controles policiales para asegurar que se cumplen las restricciones, agregó.

La decisión se tomó luego de que Bruselas decidió imponer un toque de queda a los bares. Desde principio de semana, todos los bares y cafeterías deben cerrar entre las 23:00 y las 06:00 horas, y cualquier local donde se vendan bebidas o comida deben echar el cierre a las 22:00.

Bruselas enfrenta un aumento de los contagios por coronavirus.

Te invitamos a consultar lo más visto en Publimetro:

Iniciamos con

Fiscalía de Michoacán ofrece 1 mdp de recompensa por presunto feminicida de Jessica El domingo se emitió una orden de aprehensión y se solicitó una ficha roja a la Interpol para dar con el paradero de Diego Urick Mañón

También

Al menos 13 manifestantes resultaron heridas durante marcha por el aborto en CDMX La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México también reportó 43 policías lesionados por golpes o intoxicación

Además

Alejandro Rojas se baja de contienda de Morena, acusa circo mercantil El político se inscribió para competir por la presidencia nacional del partido, misma que se encuentra en su primera etapa de selección

Y finalmente