Bancos no están obligados a dar nuevas facilidades de pago por Covid-19: ABM

Los bancos no están obligados a ofrecer las nuevas facilidades de pago, plateadas por la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para apoyar a las personas y empresas afectadas por el Civid-19, señaló la Asociación de Bancos de México (ABM).

Después que la CNBV emitiera una circular en la materia, que pide reducir 25% en pagos, otorgar plazos de 60 meses y realizar quitas de capital, para restructurar los créditos comprometidos por la crisis del Covid-19, el presidente de la ABM, Luis Niño de Rivera, respondió que esto es opcional.

Baja inicial de 25% en pagos y más plazo ofrecen a deudores del Covid-19 Personas y empresas con deudas o atrasos generados por la pandemia pagarán de acuerdo a sus posibilidades económicas, anunció Hacienda

“La circular de la Comisión Bancaria es que es de carácter voluntario; no obligatorio. ¿Qué decisión toma cada banco? Ello va en función de su cartera de crédito; el tipo de acreditado que tienen, la capacidad de pago de los acreditados y las decisiones de negocios que tome cada banco”, puntualizó.

El presidente de los banqueros aclaró que lo anterior no significa que el sector no ofrezca planes de restructura a sus clientes. De hecho, dijo, desde inicios de septiembre las instituciones financieras comenzaron a otorgar reducciones de tasas, mayor plazo y planes que se ajusten a su capacidad de pago.

Sobre las quitas de capital –o reducción en el monto de la deuda- Luis Niño de Rivera indicó que éstas son una herramienta histórica; pero representan la última opción. Ello, “porque no se trata reducir las utilidades de la banca”; sino de mantener la solvencia del sector, para que no sea parte del problema.

“Le hacemos un bien a quien le prestamos, con capacidad de pago; y no se lo hacemos, a quien no puede hacer frente a sus obligaciones. Y esa es nuestra principal responsabilidad, dijo.

Bancos apoyarán a todos los deudores

En este contexto, el presidente de la ABM señaló que los bancos que operan en el país darán apoyo a todas las personas y empresas afectadas por la crisis del Covid-19; aunque –apuntó- no hay que olvidar que la mayoría se ha mantenido al corriente durante la pandemia.

Precisó a través del programa de diferimiento de pagos e intereses, hasta por seis meses, que se aplicó al inicio de la emergencia sanitaria, se atendieron 9.3 millones de créditos, que representan a 8.6 millones de personas; los cuales constituyen 22% de la cartera total de la banca.

“Eso quiere decir que el 78% continuaba con su plan original de pagos, con puntualidad”; mientras que una parte importante de quienes optaron por diferir sus compromisos financieros, ya empezaron retomar sus mensualidades.

“Y déjeme decirle algo más importante, la banca en el programa de diferimientos puso sobre la mesa 4.5% del Producto Interno Bruto (PIB). Esto es, no cobró capital por 1 billón de pesos y no cobró intereses por 69 mil millones de pesos; y eso no es un tema menor”, subrayó, durante una vidoconferencia.

Banca en cifras

Al cierre de julio de 2020, la banca reporta los siguientes resultados:

1% de crecimiento en el otorgamiento; aunque está lejos del incremento de 5% que reportó al inicio del año.

2.1% alcanzó el Índice de Morosidad, que todavía no refleja eventuales problemas de impago, al término del programa de diferimiento de obligaciones.

7.3% de aumento en los créditos empresariales; cifra inferior al avance de 15.8% que registró en abril pasado.

9.7% de crecimiento en créditos hipotecarios; con una disminución mínima frente a la tasa positiva de 11% registrado al inicio del año.

– 5.5% en el crédito al consumo, que desde abril comenzó una acelerada caída; debido al confinamiento social.

CONSULTA LO MÁS DESTACADO:

Home Office dispara gastos de 35% de mexicanos: OCCMundial Casi cuatro de cada 10 trabajadores incrementaron el consumo de gas, agua, electricidad y alimentos; además de Internet y mobiliario

Crecen 150% operaciones financieras del e-commerce en México: BBVA El uso de tarjetas bancarias en establecimientos físicos cayó 20%, durante los meses más álgidos de la pandemia del coronavirus, reportó el grupo financiero