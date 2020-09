Cultura.- Eddie Redmayne defiende a J.K. Rowling tras los "repugnantes" insultos que recibió en redes sociales

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

J.K. Rowling ha estado en el centro de la polémica en los últimos meses, después de que la autora fuese acusada de transfobia por sus comentarios sobre las nociones de género y sexo. Ahora Eddie Redmayne, protagonista de la saga Animales Fantásticos, ha salido en defensa de la escritora a la luz de los numerosos insultos que ha recibido en redes sociales, pero sin olvidar reivindicar los derechos de la comunidad transgénero.

Con motivo del próximo estreno en Netflix de El juicio de los 7 de Chicago, el nuevo filme de Aaron Sorkin, Redmayne concedió una entrevista a The Daily Mail en la que aseguró que no estaba de acuerdo con la opinión de Rowling, pero dejó claro que tampoco aprobaba los ataques de algunos internautas, una actitud que calificó de "absolutamente repugnante".

Tras las polémicas declaraciones de la autora de la saga Harry Potter, el artista fue uno de los primeros que se posicionó contra Rowling. "Las mujeres trans son mujeres, los hombres trans son hombres y las identidades no binarias son válidas", escribió en Twitter.

"Trans women are women, trans men are men and non-binary identities are valid." Eddie Redmayne, June 2020.

— Eddie Redmayne Net (@eddieronline) June 10, 2020