España.- Vox anima al PP a apoyar su moción contra Sánchez en vez de reprobar a Iglesias: "Nunca hubo tantos motivos"

Espinosa alega que no podían seguir "impávidos" ante "el peor Gobierno posible": "Cumplimos nuestra responsabilidad"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

El portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, ha animado este martes al PP a apoyar la moción de censura que este martes han registrado en el Congreso para echar a Pedro Sánchez de La Moncloa en lugar de plantear sólo la reprobación del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y pedir el cese del ministro de Consumo, Alberto Garzón, por sus ataques a la Corona. "Ningún otro Gobierno en democracia ha acumulado tantos motivos" para presentar esta moción, ha dicho.

En rueda de prensa en la Cámara Baja, Espinosa de los Monteros ha lamentado que ya en julio, cuando el presidente de Vox, Santiago Abascal, avanzó su intención de hacer uso de este instrumento parlamentario el PP tardara "menos de cinco minutos" en salir a criticar este anuncio y que ahora continúe haciéndolo con el argumento de que la moción resultará fallida.

El dirigente de Vox cuestiona que el PP no escuche a "la mayoría de sus votantes" que, a su juicio, no entienden que no vayan a apoyar una moción que "es un clamor" y que hasta la fecha sólo hayan anunciado su intención de impulsar en el Congreso la reprobación de Iglesias por sus recientes ataques al Rey cuando ésta tampoco tiene visos de salir adelante.

Así las cosas, Espinosa de los Monteros, quien no ha desvelado si Abascal ha hablado o hablará estos días sobre este asunto con su homólogo del PP, Pablo Casado, ha aprovechado para emplazar una vez más a los 'populares' "a reflexionar un poco" su postura y a hacer política con la vista "a largo plazo".

VOX ACABARÁ GOBERNANDO

Respalde o no el PP la moción de censura que encabezará Abascal ante el fracaso de las negociaciones de "un candidato de consenso", lo cierto es que a Vox se queda lejos de los 176 votos necesarios para echar a Sánchez del Palacio de la Moncloa.

Sin embargo, Espinosa de los Monteros ha advertido de que en mociones de censura precedentes tampoco dieron los números y, sin embargo, los partidos que las protagonizaron acabaron gobernando con el tiempo. "Y yo no tengo ninguna duda de que Vox acabará gobernado", ha asegurado.

Con independencia del fracaso al que está abocada la moción, Espinosa de los Monteros sostiene que en Vox no podían seguir "impávidos" a "la mayor degradación de la vida nacional". "Cumplimos con nuestra responsabilidad con toda firmeza" y es tratar de sacar del poder "al peor Gobierno posible en el peor momento posible", ha dicho.

Con todo, siguen esperanzados y de hecho apuntan que no cejarán en su empeño de que otros diputados acaben apoyando la moción de censura por "responsabilidad" hacia un pueblo que está ya "muy harto" de la deriva del Gobierno. "Esperamos que varios diputados sientan el peso de esa responsabilidad que los españoles demandan en la calle y asumen su papel en consecuencia", ha apostillado.

Esta moción se presenta por "lealtad al pueblo español" en un momento de "emergencia nacional y social", ha añadido, por su parte, el diputado de Vox por Barcelona y candidato de este partido a las futuras elecciones en Cataluña, Ignacio Garriga, quien será el encargado de presentar en el Pleno la moción de censura.

ALGUNOS DE LOS MOTIVOS

Garriga ha señalado que en Vox quieren ser recordados como un partido que hizo "todo lo posible" para sacar de La Moncloa a un Gobierno que se constituyó "sustentándose en la mentira", cuando aseguró que no pactaría con los "comunistas" de Podemos, los "herederos de ETA" de Bildu y con los "enemigos de España", y que ha realizado y está realizado una gestión "criminal" de la pandemia del coronavirus.

Un Gobierno, ha proseguido, que "en el peor momento" se ha dedicado a "degenerar" la democracia con la clara voluntad de "asaltar los contrapoderes", a promover el "cercenamiento" de las libertades individuales aprovechando "un estado de excepción encubierto", a no romper lazos con la "corrupción" vinculada a "narcodictaduras y regímenes totalitarios" o a tratar de "quebrar" la concordia nacional y "deslegitimar" la Transición.

Sobre todas estas cuestiones motiva Vox su moción de censura, en la que a lo largo de 34 páginas los de Santiago Abascal hacen un prolijo resumen de todos aquellos asuntos por los que han venido denostando al Gobierno en los últimos meses.

"Nos encontramos ante el peor Gobierno, en el peormomento posible. Pero como en ningún sitio está escrito que España esté indefectiblemente condenada, hoy, los diputados suscribientes dan un paso al frente. Hay una alternativa. Devolvamos la voz al pueblo español y la esperanza de recuperar el presente y el futuro arrebatado por el actual Gobierno social comunista", reza el texto, recogido por Europa Press.