'Muerte en Salisbury' muestra cómo una comunidad puede sobrevivir a una crisis sanitaria

Con el COVID-19 todavía en la mente de todos, puede ser fácil olvidar que ha habido otras crisis de salud que han causado tanta alarma. No obstante, para una pequeña ciudad inglesa en 2018, se produjo una crisis sanitaria y, al igual que con la pandemia actual, se requirió mucho trabajo y esfuerzo de algunos héroes desconocidos para ayudar a mantener a todos a salvo.

Con 'Muerte en Salisbury', el director Saul Dibbs examina los acontecimientos surrealistas que rodearon el envenenamiento de un hombre y su hija, que causaron una cadena de acontecimientos que cambiaría la vida de toda una comunidad para siempre. El recorrido de una emocionante historia de espías podría haber surgido como una narración – Sergei Skripal, un ex oficial militar ruso y doble agente de los servicios de inteligencia del Reino Unido; y su hija, Yulia Skripal, fueron las primeras víctimas – pero los creadores del espectáculo querían centrarse en aquellos que realmente tuvieron un impacto en el transcurso de la crisis, incluyendo a la directora de salud pública de Wiltshire, Tracy Daszkiewicz (Anne-Marie Duff). Al elegir centrarse en este ángulo, los creadores del programa nunca podrían haber adivinado lo relevante que sería su perspectiva para lo que estamos tratando hoy en día, y cómo la gente de Salisbury, hace poco tiempo, tuvo que enfrentarse a una crisis de salud que cambiaría la vida de todos.

Dibbs se sentó con Metro para conversar sobre por qué quiso hacer este proyecto y cómo la gente puede sacar algo de esperanza para la actual pandemia, al ver a un pequeño pueblo perseverar.

P: ¿Qué fue lo que te hizo querer unirte a este proyecto en particular para dirigirlo?

– Cuando leí el guión, me impresionó mucho esta visión muy, muy diferente y fresca de una historia que creía conocer y me di cuenta de que no era así. Pensé que era algo atrevido que el escritor había hecho para centrarse en alguien que normalmente no sólo es invisible, sino también alguien que está a cargo de la salud y la seguridad y que está en el centro de esta extraordinaria historia. Me sorprendió lo brillante que era, lo inusual que era y la extraordinaria y surrealista historia de la que formaba parte. A medida que se extendía a las demás personas afectadas, a los socorristas y policías ordinarios y también a alguien que, sin darse cuenta, se vio envuelto en todo esto, me gusta mucho la idea de que, si bien había una historia de espías, no la contaban. Esto era una consecuencia de la historia de espías, se trataba de los daños colaterales que ocurrieron en un pueblo muy pequeño con un gran evento global. Me encantaba ese enfoque, pensaba que los personajes estaban muy bien escritos y dibujados, pensaba que era realmente muy honesto y veraz, y me encantó el tipo de meticulosidad con la que se profundizaba en todos los detalles. Supongo que vi la oportunidad de hacer algo que era muy íntimo y poderoso, pero que también tenía este tipo de telón de fondo global.

P: Dijiste que pensabas que conocías la historia pero luego te diste cuenta de que no, ¿cuáles fueron algunos de los hechos o cosas que aprendiste que te hicieron darte cuenta de eso?

– Bueno, simplemente los personajes. Si miras a Tracy Daszkiewicz, y si pones su nombre en Google, no obtienes nada. No era alguien que se conociera o de quien se hablara, no era – y odio decirlo – como los hombres que la rodeaban en ese momento, premiados de alguna manera con honores o reconocimiento. Lo que ella y todo el brillante equipo que estaba a su alrededor pasó minuto a minuto, día a día, los detalles de estas cosas de las que uno no era consciente, o consciente de lo que estaba en juego, y consciente de los debates que estaban teniendo que todos estamos teniendo ahora, ¿qué es lo que constituye un riesgo aceptable? ¿Dónde equilibramos las prioridades de cuidar a la gente con la economía? Todo ese tipo de cosas no son cosas que yo haya considerado. Entonces, también lo que fue ser envenenado por esta cosa, que es donde aparece la historia de Nick Bailey.

El director Saul Dibbs

P: Cuando buscabas el reparto, especialmente con Tracy, ¿qué buscabas?

– Bueno, primero y sobre todo tienes que buscar a alguien que creas que es brillante y un actor naturalista y convincente. Alguien que sea muy brillante y cálido – todos conocimos a Tracy y a todos los personajes principales y hablamos con ellos, así que tengo una especie de sensación de quiénes eran estas personas. [Tracy] es increíblemente realista, divertida, cálida, comprometida y cuidadosa, y es alguien que puede reunir todas esas cualidades. Obviamente he visto mucho del trabajo de Anne-Marie a lo largo de los años, y pensé que era brillante, así que fue muy fácil y directo pensar en Anne-Marie como ella.

P: ¿Hablar con los personajes clave de la vida real provocó algún cambio en el programa?

– Sí, por supuesto. La primera pregunta cuando conocí a los escritores y productores fue que la única forma de hacerlo era si recibía el visto bueno de toda esta gente. Siempre sentí la forma en que Paul Greengrass se acercó a United 93 (una película biográfica de dramas y thrillers del 2006 que relata los eventos a bordo del vuelo 93 de United Airlines, que fue secuestrado durante los ataques del 11 de septiembre del 2001. – Ed.) fue la mejor pauta para esto que he visto nunca. Se aseguró de hablar con todas las familias de todas las personas que estaban involucradas y tuvo su bendición. Hablé con ellos, y ya lo habían hecho. Los escritores ya se habían reunido con toda la gente, y luego los productores y actores se reunieron con ellos también, porque queríamos no sólo mimarlos de alguna manera por los detalles de la historia, sino también decirles que esto es lo que estamos haciendo y que queremos hacerlo de una manera sin trabas y de una manera muy honesta. Entonces, y para tu pregunta, ¿las cosas salieron de hablar con ellos? – Sí, así es. Es un evento muy reciente y obviamente los escritores han hablado con ellos, pero a medida que hablas más, descubres más y más detalles. Un ejemplo sería cuando Sarah Bailey tuvo que volver a su casa a buscar a su gato, eso no estaba originalmente en el guión porque no había profundizado en su historia todavía. Así que ese tipo de cosas, muchos, muchos detalles, fueron cosas que tomamos de lo que pasó.

P: En general, ¿qué esperas que el público se lleve de la serie?

– Supongo que se trata del tipo de cosas que sentí al leerla, esas son las cosas que esperas transmitir. Hay muchas cosas ahí para mí, pero una de ellas es sobre el reconocimiento de los sacrificios de estas personas invisibles que hacen todo este trabajo en nuestro nombre, y creo que se trata de pensar en el liderazgo y en cómo es el buen liderazgo. Creo que hay algo más grande, obviamente, que cuando Salisbury estaba en el medio de esto, no podían ver el final de esto, pero el final llegó. Ciertamente todos nosotros en este momento esperamos ver el final de esto, y creo que lo que esto muestra es que las sociedades y comunidades que se unen pueden superarlo y que pasará.

1 de octubre

Es la fecha en que 'The Salisbury Poisonings' se estrena en AMC+.