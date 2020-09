“Apapacha” Néstor Núñez a franeleros

La Consejería Jurídica de la CDMX informó que los franeleros se han desbordado por toda la ciudad, principalmente en la alcaldía de Cuauhtémoc, gobernada por Néstor Núñez, en donde prácticamente son “apapachados”.

¿Cuánto cuesta vivir en los estados más pacíficos del país? Los estados de Yucatán, Tlaxcala, Chiapas, Campeche y Nayarit son los más pacíficos del país y comprar una casa ahí cuesta de 1 a 5.9 mdp

Contraloría investiga a alcalde de Miguel Hidalgo por presunto desvío de recursos La investigación en contra del alcalde de Miguel Hidalgo lleva un avance de 40%, refiere el contralor Juan José Serrano

En el informe de gobierno de la dependencia capitalina se detalla que durante el último año se han presentado a tres mil 290 personas al Juzgado Cívico por apartar lugares para estacionarse, y que el 24% de las remisiones han sido en la Cuauhtémoc.

“Ante las quejas ciudadanas, de manera conjunta con las alcaldías, la SSC y a DEJC realizaron diversos operativos dónde se presentaron a tres mil 290 personas por estar impidiendo el uso libre de la vía pública, siendo éste incremento significativo, pues en el mismo periodo de año 2018 sólo se sancionaron a 257 personas en toda la ciudad por la misma conducta, siendo la alcaldía Cuauhtémoc dónde se sancionaron más personas por esta conducta”, refiere la Consejería.

La cuota es de 20 pesos o más por vehículo. / Cortesía @lizzie0323

Es decir, que en promedio durante 2018 hubo sólo 61 remisiones de franeleros en la alcaldía de Cuauhtémoc, pero para 2020 este número se elevó a casi 800, lo que deja ver que este problema se ha desbordado en la demarcación.

La concejal en Cuauhtémoc, Ana Villagrán, contó a Publimetro que el alcalde Néstor Núñez desde el principio de la administración les dijo que no se iba a meter al retiro de los franeleros, pues muchos de ellos trabajan con grupos delictivos, por lo que prefería no inmiscuirse y dejarlos trabajar.

“Cuando a mí me dijeron que no nos íbamos a involucrar porque era un tema que implicaba tocar intereses de otros grupos con los que no se quería tener conflicto directo, pues parece que sí (los quieren proteger), pero aquí el tema es que son los vecinos de la alcaldía los que sufren con el franelero”, sostuvo.

Este aumento en los franeleros también se debe en parte a que durante los meses más críticos de la pandemia: abril, mayo y junio, se suspendió el cobro de parquímetros, por lo que algunos aparta lugares pudieron hacer de las suyas.

La alcaldía no persigue a los franeleros. / FOTO: Ayuntamiento de Guadalajara

Automovilistas refieren que sino pagas la cuota a los franeleros, el vehículo puede sufrir las consecuencias, pues misteriosamente le pueden robar accesorios.

“Te puedes llevar muy bien con el franelero de la zona, pero al final sabes que es una cuestión ilegal y que sino le pagas te va a ponchar las llantas, te puede robar vidrios, espejos, es decir que tu propiedad se ve expuesta en la vía publica”, apuntó la concejal.

Datos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX refieren que la alcaldía de Cuauhtémoc ocupa el primer lugar en robo de accesorios para auto. De enero a agosto se han levantado 901 carpetas de investigación por este delito, esto es, un promedio diario de 3.6.

Además, la alcaldía de Cuauhtémoc ocupa el tercer lugar en robo de objetos del interior de un vehículo, sólo superada por Iztapalapa y Coyoacán.

Lo más leído:

Vlogger destapa las fiestas clandestinas en medio de la pandemia Las autoridades de la CDMX llamaron a quedarse en casa y no realizar fiestas el 15 y 16 de septiembre, pero a algunos jóvenes este llamado poco les importó

Desoye gobernador de Quintana Roo recomendación de regresar a semáforo naranja La Secretaría de Salud del gobierno federal puso a la entidad en semáforo, pero el gobernador Carlos Joaquín se aferró al semáforo amarillo