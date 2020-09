Miércoles parcialmente nublado y bajas temperaturas en CDMX

El pronóstico del clima CDMX hoy prevé disminución del potencial lluvioso producto del movimiento del frente de frío número 4.

Sin embargo, aunque las precipitaciones cedan, las temperaturas caen considerablemente en gran parte del país, a causa de este fenómeno.

Así será el clima CDMX hoy

Este martes, amanecerá nublado en la Ciudad de México pero se irá despejando levemente después de la media mañana.

Durante la tarde, estará parcialmente nublado y en horas de la noche quedará un cielo nublado. Según The Weather Channel, la temperatura máxima será de 21º C y la mínima de 10º C.

Así estará el clima en México hoy

El Servicio Meteorológico Nacional informó que el frente de frío 4 disminuirá el potencial lluvioso en entidades del norte, noreste, occidente y centro del país.

La masa de aire frío que conlleva este sistema frontal provocará un descenso en las temperaturas. Se espera que en el Valle de México se presenten heladas y niveles menores a 0º C.

Sin embargo, las lluvias continuarán al sureste del territorio. Este es el pronóstico del tiempo en México miércoles 30 de septiembre de 2020, según Conagua:

Lluvias torrenciales con lluvias puntuales extraordinarias: Chiapas (norte) y Tabasco.

Chiapas (norte) y Tabasco. Lluvias intensas con lluvias puntuales torrenciales: Oaxaca (noreste), Veracruz (sur) y Campeche.

Oaxaca (noreste), Veracruz (sur) y Campeche. Lluvia muy fuerte con lluvias puntuales intensas: Yucatán.

Yucatán. Lluvias fuertes con lluvias puntuales muy fuertes: Quintana Roo.

Quintana Roo. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes: Guerrero.

Guerrero. Intervalos de chubascos : Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México.

: Jalisco, Colima, Michoacán y Estado de México. Lluvias aisladas: Nayarit, Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Nayarit, Ciudad de México, Morelos y Puebla. Evento de “Norte” con rachas de 80 a 100 km/h y oleaje de 3 a 5 metros de altura significativa: Golfo de Tehuantepec, con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 2 a 3 metros de altura significativa en las costas de Veracruz (sur) y Tabasco, así como en el sur del Golfo de México y la Sonda de Campeche, con rachas de 50 a 60 km/h y oleaje de 1 a 2 metros de altura significativa en las costas de Yucatán y Quintana Roo, y rachas de 80 a 100 km/h en el Istmo de Tehuantepec.

Temperaturas máximas de 40°C a 45°C: Baja California Sur, Baja California y Sonora.

Baja California Sur, Baja California y Sonora. Temperatura máxima de 35°C a 40°C: Sinaloa, Nayarit, Yucatán y Quintana Roo.

Sinaloa, Nayarit, Yucatán y Quintana Roo. Temperaturas mínimas para el jueves de -5 a 0°C con heladas: Zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

Zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Temperaturas mínimas para el jueves de 0 a 5°C y posibles heladas: Zonas montañosas de los estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Veracruz.

