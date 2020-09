Fútbol.- Ángel Torres: "Bordalás se ha vuelto un poco quejica y pedigüeño"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El presidente del Getafe, Ángel Torres, ha asegurado que su entrenador José Bordalás "se ha vuelto un poco quejica y pedigüeño" después de sus palabras este martes pidiendo "un plus de calidad para el equipo", y ha explicado que "no por mucho pedir" van a llegar los refuerzos que solicita desde hace unas semanas.

"No por mucho pedir nos van a dar más. La situación del fútbol, y del país, y de Ángel Torres y del Getafe es la que es. ¿Estamos líderes y estamos pidiendo? Tenemos 22 jugadores inscritos, que nadie piense que tenemos 15 ni 18. Estoy muy contento con la plantilla que tengo, lo que pasa es que el míster se ha vuelto un poco quejica y pedigüeño", dijo Ángel Torres en declaraciones a 'SER Deportivos'.

"No por decir todos los días una mentira se termina haciendo verdad. Acabo de hablar con él, hay buena relación y buen rollo y él sabe que algunas posiciones las estamos intentando reforzar, pero no es fácil, está el mercado muy complicado", añadió el máximo dirigente del club azulón, que desveló cómo avanzan las negociaciones con el jugador del Atlético de Madrid Víctor Mollejo.

Ángel Torres aseguró que están a la espera del Atlético. "El chico quiere venir, pero dependemos del Atlético de Madrid. Nos gusta y creo que nos puede ayudar, pero no estamos excesivamente preocupados. Si puede venir bien, genial, pero si no, si vamos líderes, ¿qué más queremos?", añadió el presidente del 'Geta'.

"Si vienen un par de cositas (Bordalás) se pondrá tan contento, pero 'virgencita, que me quede como estoy. Es muy posible que no venga nadie. No es un entrenador que utilice 20 ó 25 de plantilla, sabemos con los que juega", sentenció Ángel Torres.