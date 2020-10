Fútbol.- Simeone: "Tuvimos sensación continua de peligro, pero el Huesca defendió muy bien"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, lamentó no haber podido vencer al Huesca (0-0) en la cuarta jornada de Liga Santander, la segunda para los colchoneros, pero destacó que tuvieron "sensación continua de peligro" en la segunda mitad, aunque su rival "defendió muy bien" para terminar logrando un punto.

"Estamos en la segunda jornada del campeonato", dijo el argentino, consciente de las primeras críticas por la primera parte de su equipo. "En el primer tiempo empezamos bien, los primeros 10 ó 15 minutos, después ellos se posicionaron mejor y no pudimos presionar como lo habíamos hecho anteriormente", admitió el 'Cholo' Simeone.

"En el segundo tiempo seguimos la línea del partido ante el Granada, teniendo ocasiones de gol, sensación continua de peligro, pero el Huesca defendió muy bien y a partir de ese trabajo colectivo defensivo impidió las opciones que nosotros pudimos tener para marcar. Su portero tuvo una buena actuación", añadió el preparador rojiblanco.

"Nos llevamos un empate. Queríamos un triunfo pero la segunda mitad es el camino pero no pudimos concretar las situaciones que tuvimos", explicó Simeone, que rechazó haber visto "euforia" en el vestuario tras la goleada ante el Granada en su debut liguero.

"No, no, a los chicos los vi muy bien, con ganas de jugar, rotamos para que todos tengan las oportunidad de jugar y de ser importantres. Los cambios dieron un paso más y el equipo respondió en consecuencia. Pero cuando no marcas el partido se te escapa, el rival nos cerró bien", analizó.

Además, Simeone también desechó que el empate de este miércoles haya sido igual que muchos otros de la temporada pasada. "Ustedes lo vieron que no fue igual que muchos de los empates del año pasado. Se empató porque no encontrarmos el gol para desnivelar el juego pero ahí estuvo la búsqueda del gol y desborde. Fue diferente a otros empates", aseveró.

Por último, el técnico del Atlético dijo que "no firma nada" respecto a su plantilla y que el 4 de octubre dirá lo que "piensa" sobre el mercado de fichajes. Respecto a Diego Costa fue claro y repetitivo: "Lo he hablado mil veces, he dicho millones de veces lo que siento y lo importante que lo considero para el equipo", finalizó.