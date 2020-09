La Academia Mexicana de Cine hace un llamado a los legisladores

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados busca desaparecer el Fideicomiso de Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) que apoya la realización de películas mexicanas que fue creada en 2002 por el entonces presidente de la República Mexicana,Vicente Fox.

“En el sector se sienten traicionados y decepcionados, mientras yo confío que estos de acuerdos que se tuvieron se van a cumplir, se van a reflejar en ley y el presupuesto para la cinematografía”, dijo Mónica Lozano, presidente de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC).

La Academia de Cine manifestó su preocupación sobre el futuro de los recursos que fomentan el arte, las ciencias y el arte.

"Estamos preocupados por esta derogación de la ley , ya manifestamos nuestra inquietud cuando se extinguió el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) hace unos meses, no se trata solo de un fideicomiso más, sino que desaparece en leyes, en el cuerpo normativo que nos rige la obligación del estado del fomento al cine, eso es grave”, añadió Marina Stavenhagen, vicepresidenta de la Academia.

La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas dio su postura ante el tema de la desaparición del Fidecine e hizo un llamado para que se deje una reserva para efectos de que la cinematografía cuente con un capitulo en la ley, para que los recursos que hoy tiene el fideicomiso se garanticen para el cumplimiento de las convocatorias que hoy están en proceso.

"Hacemos un llamado al Ejecutivo federal, a los diputados y a los legisladores en su conjunto a que exista un apartado en la ley que hable del fomento a la cinematografía, ya sea a través de fideicomisos o no, pero que se precise -puntualmente- las facultades que en materia de fomento tendrá el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), ese ha sido nuestro llamado desde el domingo pasado durante la ceremonia del Ariel", dijo la presidenta.

El dictamen de la iniciativa , en la que se pide la desaparición de los apoyos al cine se subirá al pleno este jueves, para que los legisladores voten .

"Mandamos una carta a la Cámara de Diputados y a las comisiones de Presupuesto y Cultura, en el que hacemos un llamado de este planteamiento de un articulado preciso y claro del fomento a la cinematografía en ley. Estamos conversando con ellos y no sé si dará tiempo de reunirnos con ellos, pero hay un llamado claro que se haga una reserva para efectos de que la cinematografía cuente con un capítulo en la ley y para que los recursos, que hoy tiene el fideicomiso, se garanticen para el cumplimiento de las convocatorias. Un llamado para que no se olviden de ese compromiso", precisó Mónica Lozano.

"De otra manera si no existe este pronunciamiento y ese articulado en la ley que garantice el fomento, se constituiría una medida regresiva en materia de derechos humanos, que violentaría el principio de progresividad contenido en el párrafo tercero del artículo primero constitucional", agregó.

Postura de la AMACC

– "Que el fomento y promoción de la cinematografía no es otra cosa que una forma de garantizar el acceso a la cultura y el ejercicio de los derechos culturales de los mexicanos y mexicanas contenidos en el Artículo IV constitucional, es por ello que con o sin fideicomisos queremos garantizar que la ley establezca de manera clara que el fomento a la cinematografía se va a mantener".

– "Pedimos y demandamos al Congreso y al Ejecutivo que necesitamos que se pronuncie y fije una ley para garantizar el acceso a la cultura".

– "En la ley no figura más la promoción del cine mexicano y no hay en ley o una propuesta -en este momento- en el Congreso que garantice todo esto que se expresa, no de la certeza de la permanencia de la difusión del cine mexicano".

