Alcaldía Cuauhtémoc simula combatir franeleros

Como respuesta a la nota de Publimetro en donde se exhibe a la alcaldía Cuauhtémoc por “apapachar” a los franeleros, autoridades de esta demarcación realizaron un operativo en la colonia Roma para simular que combaten esta actividad ilícita.

“Apapacha” Néstor Núñez a franeleros La alcaldía de Cuauhtémoc ha optado por permitir que los "viene-viene" sigan trabajando en la zona para no tocar intereses de otros grupos

La Jefatura de Unidad Departamental de Seguridad Comunitaria y Enlace Operativo de la alcaldía realizaron este operativo en donde sólo se recogieron algunos enseres, pero sólo se remitió a una persona.

“Hicieron el operativo para llevarse disque franeleros, pero yo sólo vi que metieron a la patrulla a un tipo de un estacionamiento público que estaba bandereando afuera, pero resulta que cuando los franeleros son mayores de 60 años ya no los recogen porque el juez cívico ya no les da ninguna pena, sólo sí son reincidentes es cuando actúan”, explicó la concejal Ana Villagrán.

Los franeleros se han desbordado por toda la CDMX. / Foto: Nicolás Corte

La funcionaria explicó a este medio que estos operativos no son comunes, por lo que tal parece que estas acciones fieron para presumir que sí trabajan. “Sí me llevaron, si vi que trabajaban, sí vi que me invitaban como respuesta al parecer a tu nota, porque creo que sí les caló”.

Cabe recordar que la Consejería Jurídica de la CDMX informó que los franeleros se han desbordado por toda la ciudad, principalmente en la alcaldía de Cuauhtémoc, gobernada por Néstor Núñez, en donde prácticamente son “apapachados”.

En el informe de gobierno de la dependencia capitalina se detalla que durante el último año se han presentado a tres mil 290 personas al Juzgado Cívico por apartar lugares para estacionarse, y que el 24% de las remisiones han sido en la Cuauhtémoc.

La alcaldía Cuauhtémoc concentra el mayor número de franeleros. / Foto: Nicolás Corte

“Ante las quejas ciudadanas, de manera conjunta con las alcaldías, la SSC y a DEJC realizaron diversos operativos dónde se presentaron a tres mil 290 personas por estar impidiendo el uso libre de la vía pública, siendo éste incremento significativo, pues en el mismo periodo de año 2018 sólo se sancionaron a 257 personas en toda la ciudad por la misma conducta, siendo la alcaldía Cuauhtémoc dónde se sancionaron más personas por esta conducta”, refiere la Consejería.

