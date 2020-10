Baloncesto.- Scariolo: "Marc Gasol tiene nivel de sobra para seguir unos años más en la NBA"

"Nuestro mayor título ha sido consolidar el respeto que nos tiene todo el mundo del baloncesto"

"El rol de Pau Gasol lo decidirá un médico o el mismo Pau cuando vuelva a la competición"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

El seleccionador español de baloncesto, Sergio Scariolo, se ha referido al futuro de Marc Gasol, su pupilo tanto en el equipo nacional como en Toronto Raptors, y ha asegurado que tiene "nivel de sobra para seguir unos años más en la NBA", al tiempo que ha dicho que se imagina "un futuro sin Pau" Gasol, sea como jugador o con otra función dentro del organigrama de la selección.

"La motivación fundamental es que me gusta lo que hago con la selección. Estoy cómodo dentro del grupo humano que tenemos a todos los niveles, desde la oficina a la cancha. Cuando empezamos a hablar había dos cuestiones: los Raptors y mi familia. Ambas han sido solventadas con más facilidad de lo que inicialmente temía. Quiero dar las gracias sobre todo a Blanca (su mujer), mis hijos ya son adolescentes y vuelan solos", transmitió Scariolo tras firmar su renovación hasta 2024.

El técnico dijo que "la ilusión es igual y diferente respecto a ese día de 2009" cuando se estrenó en el cargo. "El amor por el juego es igual y me siento muy cómodo en este ambiente de trabajo para decidir seguir tantos años, pero a la vez los desafíos cambian. Ha habido muchas medallas, pero el mayor título que hemos podido conseguir estos años ha sido consolidar el respeto que nos tiene todo el mundo del baloncesto. Lo hemos comprobado recorriendo el mundo, en Estados Unidos, en Canadá, en Asia. Es algo extremadamente importante, te das cuenta de que lo que has hecho es algo que quedará", reflexionó.

En este sentido, valoró la continuidad del equipo nacional más allá de los jugadores. "Cuando entre había un núcleo fuerte formado por la fantástica generación del '80, que ha marcado un antes y un después en la historia del deporte español, más algún dinosaurio que se mantenía (dicho con una sonrisa por Garbajosa, sentado a su lado). En el último Mundial ya no estaba ninguno de esos jugadores. La capacidad de estas jugadores no ha sido meter canastas, sino conseguir que se haya transmitido la forma de competir, a veces imbatible", agradeció.

En cuanto al futuro de la NBA y de los Juegos Olímpicos de Tokio, Scariolo indicó que "es imposible ponerse en los miles de escenarios posibles". "Esta situación nos está enseñando que igual no necesitamos una planificación tan profunda, que podemos navegar sin GPS. Es lo que toca. Cuando visualicemos un escollo intentaremos sortearlo y hacerlo de la mejor forma posible", avanzó.

Sobre la posibilidad de repetir en los Juegos Olímpicos la burbuja de la NBA, subrayó que la experiencia en la liga estadounidense "ha sido increíble por la capacidad que ha demostrado la NBA de pensarla, organizara y reaccionar a todos los problemas que pudieran surgir". "Japón tiene reputación de una capacidad profesional y ejecutiva de alta calidad. Si los medios económicos lo permiten, la burbuja ofrece garantías muy grandes", recalcó.

"NO VEO UN FUTURO SIN PAU"

Además, el seleccionador también se refirió a la situación de los hermanos Gasol, cuyo futuro es una incógnita por distintos motivos. Sobre la posibilidad de que Marc vuelva al baloncesto europeo, apuntó que "comentar un rumor no viene muy a cuento".

"Marc tiene nivel de sobra para seguir durante unos años más en la NBA. Sea en Toronto o en otro siete hay muchas posibilidades de que pueda tener un lugar. Personalmente yo estaría encantado de seguir trabajando con él. Luego están las implicaciones personales y familiares de Marc, pero son preguntas para él. Si Marc quiere puede continuar perfectamente en la NBA durante bastante rato", reiteró.

Y en cuanto al hermano mayor, explicó que mantiene "una comunicación constante" con él. "Últimamente ha sido más papá que otra cosa. Siempre he percibido su compromiso con el trabajo de recuperación y su deseo de volver a jugar es el de todos. Sabemos lo que un Pau perfectamente recuperado puede continuar haciendo, obviamente con un rol diferente a antes. Si no es así, siempre tendrá lugar cerca del equipo o dentro de la FEB. No veo un futuro sin Pau. ¿Con qué rol? Eso lo decidirá un médico o el mismo Pau cuando vuelva a la competición y sienta las sensaciones que transmite su cuerpo", valoró.